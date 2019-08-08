OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından temmuz ayında yapılan denetim ve uygulamalarda gözaltına alınan bin 58 kişiden 72’si tutuklandı.



Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay il genelinde yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan bin 58 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14 tabanca, 5 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 139 mermi, 9 tabanca şarjörü, 19 bıçak, 541, 76 gram esrar, 60,2 gram eroin, 16-17 gram metamfetamin, 472 sentetik uyuşturucu, 9 kök Hint keneviri, 53 gram kenevir tohumu, 25 bin 500 lira, 947 paket gümrük kaçak sigara, 8 kilogram gümrük kaçağı çay, 48 şişe gümrük kaçağı içki, 14 litre kaçak alkol ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca olaylarla ilgili gözaltına alınan bin 58 kişiden 72’sinin ’ün tutuklandığı, 986’sının ise adli kontrol ve savcılık emriyle serbest bırakıldığı bildirildi.



