OSMANİYE (AA) – Osmaniye’de "Ak Navruz" bitkisinin korunması için hazırlanan eylem planıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının Osmaniye’ye ait bir endemik alt tür olan "Ak Navruz" bitkisinin korunması ve devamlılığının sağlanması için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.



Proje Direktörü Haydar Karacan da hazırlanan projenin 25 Mart 2019 tarihinde başladığını ve 20 Ekim'de tamamlanacağını aktardı.



Toplantıya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve ilgili kurum personeli ve köy muhtarları katıldı.



