

OSMANİYE (AA) – Osmaniye’de "Antik Çağdan Günümüze Tarih ve Kültürün Ortasında Bir Şehir Osmaniye" konulu 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı.



Osmaniye İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinesinde yürütülen etkinlik, Cebelibereket Kültür Merkezinde atölye çalışmasıyla başladı.



Okul Müdürü Mehmet Tamer, burada yaptığı konuşmada, projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilen 50 projeden birisi olduğunu belirtti.



Projenin sosyal ve beşeri bilimler alanında hazırlandığını ifade eden Tamer, "Bilim şenliğinde söyleşiler, tiyatro oyunu, koro çalışması ve dinletisi, tematik çalışmalar, yöresel tarih ve kültürümüzü yansıtan çeşitli etkinlikler olacak. Yerel tarih ve kültürel değerlerimiz hakkında farkındalık oluşturmak adına halkımızla bilim insanlarını bir araya getirerek şehrimizdeki bilim kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Atölye çalışması, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Gökşen ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Doğaner’in "Osmaniyeli/Osmaniye’de Şairler" konulu söyleşisi ile devam etti. Şenliğinin 10 gün devam edeceği belirtildi.



