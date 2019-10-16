MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nde yıpranan sıralarının bakımı için birkaç marangozdan fiyat teklifi talep edildi. Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca tadilat gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz, teknik personel Birol Tekeli'nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini okul idaresine iletti.

Yazın tatil yapmak yerine öğrenciler için çalışan Yılmaz, onardığı sıraları tek tek zımparaladı. Yılmaz, yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz çalışarak sınıflardaki 430 sırayı kullanıma hazır hale getirdi. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla hafta içi çocuklara eğitim veren, okulun kız ve erkek voleybol, basketbol ve futsal takımlarını çalıştıran Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuvardaki 90 sırayı tamir ediyor.

Yılmaz'ın öğrencilerin daha iyi sıralarda oturması için verdiği emek takdir topladı. Öğretmenin sıraları zımparalarken çekilen videoları, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

"Yazın her gün okula gelip sıraları zımparaladık"

Evli ve iki çocuk babası Osman Yılmaz, AA muhabirine, geleceğin teminatı öğrenciler için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Üşenmeden, sıkılmadan sıraları hazır hale getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dün biz okuyorduk bu sıralarda, bugün öğrencilerimiz okuyor. Yarın başka öğrenciler okuyacak. Nihayetinde devletimizin malı, sahip çıkmamız gerekiyor. Yazın emek verdik, yaklaşık bir ay boyunca her gün okula gelip, sıraları zımparaladık. Çok da güzel oldu. Şimdi başka okullardan da talepler geliyor."

Teknik personel Birol Tekeli de okuldaki kullanılamaz haldeki sıraları dahi onardıklarını aktardı.

Tozun toprağın içinde çalıştı

Okul Müdürü Mürsel Özata, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için yaz aylarında tadilata ve tamirata daha fazla zaman ayırdıklarını ifade etti.

Bu süreçte marangozlardan aldıkları teklifte verilen fiyatın kendilerine pahalı geldiğini belirten Özata, "Beden eğitimi öğretmenimiz gönüllü oldu. Tatilde olan beden eğitimi öğretmenimiz Osman Yılmaz, 'Elimden gelen her şeyi yaparım. Bunun için fazla bir şeye gerek yok, spiral makinesini alırsanız ben yapabilirim.' dedi. Osman öğretmenimiz, teknik personelimizle tozun toprağın içinde çalışarak, sıraların onarımını yaptı." dedi.