İSTANBUL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girecek.

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi izleyici ile buluşacak.

Togan Gökbakar'ın yönettiği film, Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep İvedik'in, seyahat acentesinin hatası sonucu kendini Konya yerine Kenya'da bulması sonucu yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

Gökbakar'a başrolde Nurullah Çelebi'nin eşlik ettiği filmde; Furkan Bayraktar, Somer Karvan, Chidi Benjamin John, Kepsin Misodi Teke, Mbaye Dieng ve Lorraine Kadye gibi isimler rol aldı.

"Yaralı Keklik"

Yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu "Yaralı Keklik" adlı filmin başrollerini Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı ve Mustafa Tekin paylaşıyor.

Senaryosunu Hakan C. Yazıcı'nın kaleme aldığı film; hasta olan kız kardeşine, yaralı bulduğu kekliği iyileştirip özgürlüğüne kavuşturacağına söz veren bir gencin; kekliğin ortadan kaybolması sonrasında sözünü tutmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

"Pavarotti"

Oscar ödüllü sinemacı Ron Howard'ın yönettiği belgesel film "Pavarotti", bir müzik efsanesi olan Luciano Pavarotti'nin hayatına bir bakış sunuyor.

Film, Pavarotti'nin aile arşivleri, yayımlanmamış parçalar ve anlatılmamış hikayeleri ile izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

"Onun Adı Petrunya"

Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski ve Violeta Sapkovska'nın rol aldığı "Onun Adı Petrunya"yı Teona Strugar Mitevska yönetti.

Üsküplü yönetmen, dram türündeki bu filminde Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde, süregelen düzene çomak sokan bir kadının hikayesini anlatıyor.

"Hapşuu"

Haftanın animasyon türündeki yapımı "Hapşuu"; TRT Çocuk'un çizgi karakteri Hapşu ile arkadaşlarının yeni maceralarını bu kez beyaz perdede seyirciyle buluşturacak.