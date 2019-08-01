Orta Doğu "APT" saldırılarının ve sahte sızıntıların hedefi oldu

- Yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen gelişmiş kalıcı tehdit faaliyetleri arasında Orta Doğu ve Güney Kore’yi hedef alan ve bu bölgelerden yayılan operasyonlar yer aldı - Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı Vicente Diaz:

Orta Doğu "APT" saldırılarının ve sahte sızıntıların hedefi oldu
15 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen gelişmiş kalıcı tehdit (APT) faaliyetleri arasında Orta Doğu ve Güney Kore’yi hedef alan ve bu bölgelerden yayılan operasyonlar ön plana çıktı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerin çoğu siber casusluk veya maddi kazanca odaklanırken en az bir operasyonun yanlış bilgi yayma amacı taşıdığı belirlendi. Kaspersky araştırmacıları mayıs ayında, bir İran kurumundan siber casuslukla elde edilmiş bilgilerin internete sızdırıldığını tespit etti.

Bu sızıntıların ardında, ExPetr ve 2018 Kış Olimpiyatları’na yönelik siber saldırılarla da bağlantılı olan Hades adlı grubun olduğu düşünülüyor. Bunlar ve dünya genelindeki diğer APT eğilimleri Kaspersky’nin en yeni üç aylık tehdit istihbaratı özetinde ele alındı.

Üç aylık APT eğilimleri özeti, Kaspersky’nin özel tehdit istihbaratı araştırmalarının yanı sıra başka kaynaklardan da toplanan bilgilerle oluşturuluyor. Kaspersky araştırmacıları bu yılın ikinci çeyreğinde Orta Doğu’da çeşitli faaliyetler gözlemledi. Bunlar arasında kod, altyapı, grup ve kurban bilgileri gibi varlıkların internete sızdırılması yer aldı. Bu faaliyetlerin ardında Farsça konuşan kişilerden oluşan OilRig ve MuddyWater gibi tehdit gruplarının olduğu düşünülüyor.

Sızıntılar farklı kaynaklardan gelse de hepsi birkaç hafta arayla ortaya çıktı. “RANA Enstitüsü” adlı bir kurumla ilgili bilgileri açığa çıkaran üçüncü sızıntı, “Hidden Reality” adlı bir İran sitesinde yayınlandı. Kaspersky araştırmacıları kullanılan malzemeler, altyapı ve web sitesi üzerinde yaptığı analizde, bu sızıntının Hades tehdit grubuyla ilişkili olabileceği sonucuna vardı. 2018 Kış Olimpiyatları’nı hedef alan OlympicDestroyer vakasının ardındaki grup olan Hades, ayrıca geçmişte ExPetr tehdidi ve 2017’de Emmanuel Macron’un Fransa’da başkanlık seçimi kampanyası sırasında sızdırılan e-postalar gibi yanlış bilgilendirme operasyonlarında ön plana çıkmıştı.


- "Tehdit alanı karmaşık bir hal aldı"


Bu yılın ikinci çeyreğinde öne çıkan APT faaliyetleri ise şunlar oldu:

"Rusça konuşan kişilerden oluşan gruplar yeni araçlar geliştirmeye ve yeni operasyonlar yapmaya devam ediyor. Örneğin, Zebrocy adlı grup mart ayından bu yana ilgisini Pakistan/Hindistan olaylarına, yetkililerine, diplomatlarına ve askeri kurumlarına çevirmiş durumda. Grup ayrıca Orta Asya’daki ülkelerin yerel ve uzak ağlarına sürekli olarak erişebiliyor. Turla grubunun saldırıları da sürekli gelişen araçlarla sürüyor. Bunlar arasında, OilRig’e ait altyapının ele geçirilmesi, en çok öne çıkan vaka oldu.

Kore bölgesiyle ilgili faaliyetler yoğunluğunu korurken Güneydoğu Asya’nın geri kalanı ise daha önceki çeyreklere göre daha sessizdi. Dikkat çeken operasyonlar arasında Lazarus adlı grubun Güney Kore’deki bir mobil oyun şirketini hedef alan saldırısı, Lazarus’un BlueNoroff adlı alt grubunun kripto para yazılımını ve Bangladeş’teki bir bankayı hedef alan saldırıları yer aldı. Çince konuşan kişilerden oluşan APT grubu SixLittleMonkeys’in Microcoin Trojan’in yeni bir sürümü ile Kaspersky’nin HawkEye adını verdiği bir uzaktan erişim aracını kullanarak Orta Asya’daki devlet kurumlarını hedef aldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı Vicente Diaz, bu yılın ikinci çeyreğine ait verilerin tehdit alanının ne kadar karmaşık bir hal aldığınının göstergesi olduğunu belirtti.

Bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı korunmanın herkes için büyük önem taşıdığını ifade eden Diaz, "Bir tehdit grubunun daha küçük bir gruba ait altyapıyı ele geçirmesine ve başka bir grubun da bir dizi sızıntıyla yanlış bilgi yayarak, açığa çıkan bilgilerin güvenilirliğini sarsıp para kazanmaya çalıştığına şahit olduk. Güvenlik sektörü, aldatmacaları fark edip gerçeğe ulaşmak ve güvenilir tehdit istihbaratı elde etmek için giderek büyüyen zorluklarla mücadele ediyor. Her şeyi göremediğimizi ve henüz radarımıza girmeyen veya tamamen anlayamadığımız faaliyetler olabileceğini hatırlatmakta fayda var." ifadelerini kullandı.


- "Güvenlik farkındalığı eğitimleri önem taşıyor"


Kaspersky araştırmacıları, tanınmış veya tanınmamış bir tehdit grubu tarafından düzenlenen bu tür bir saldırıdan etkilenmemek için şunları öneriyor:

"Güvenlik merkezi ekiplerinizin en yeni Tehdit İstihbaratı verilerine ulaşmasını sağlayın. Böylece tehdit grupları tarafından kullanılan yeni araçlar, teknikler ve taktikler hakkında güncel bilgiye sahip olabilirler. Uç nokta seviyesinde tespit, soruşturma ve vakalara zamanında müdahale için Kaspersky Endpoint Detection and Response gibi bir uç nokta tespit ve müdahale çözümü kullanın.

Uç nokta koruma çözümlerinin yanı sıra gelişmiş tehditleri ilk aşamada ağ düzeyindeyken tespit eden, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi kurumsal sınıf bir güvenlik çözümü kullanın. Çoğu hedefli saldırı kimlik avı veya diğer bir sosyal mühendislik yöntemiyle başladığından, Kaspersky Automated Security Awareness Platform gibi bir hizmet üzerinden güvenlik farkındalığı eğitimleri verin ve pratik becerileri öğretin."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaretATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret25 Temmuz 2019
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası29 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019