KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 30 Haziranda meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Davut Köse'nin organları nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Elbistan ilçesinde 9 gün önce otomobiliyle aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanan Köse'nin, tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin görüştüğü Köse ailesinin organların bağışlanması için onay vermesi üzerine Köse'nin kalbi, ince bağırsak, karaciğer ve böbrekleri uzman hekimlerce alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Malatya, Adana ve Gaziantep'e gönderildi.

Yaşanan kazadan dolayı duydukları üzüntüyü dile getiren hastane yetkilileri, organ bağışına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı aileye teşekkür etti.

Bu arada, Köse'nin kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.