Oppo'dan yeni "Reno2" serisi

Oppo'nun yeni akıllı telefon serisi Reno2, 28 Ağustos'ta Hindistan'da tanıtılacak

Oppo'dan yeni "Reno2" serisi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Oppo'nun yeni akıllı telefon serisi Reno2, 28 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak etkinlikle duyurulacak.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket yeni akıllı telefon serisi Reno2'nin ilk tanıtımını 28 Ağustos’ta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de yapacak.

Reno2 serisi; 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x dijital zoom destekli 5x Hibrit Zoom özelliği, Ultra Karanlık Modu da dahil olmak üzere bir dizi fotoğraf geliştirme özelliği ile geliyor. Ayrıca net ve pürüzsüz videolar çekme imkanı sağlayan ve 'aksiyon kamerası' seviyesini getiren Ultra Steady Video özelliği diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Oppo Reno’nun hikayesi, bu yıl ilk Reno serisinin piyasaya sürülmesiyle başladı. Gençler için özel olarak hazırlanan OPPO Reno serisi, şık görünümü ve yenilikçi tasarımı ile öne çıktı.

Oppo Reno’nun potansiyelini paylaşmak için dünyanın dört bir yanından sanatçılar ile ekip oluşturdu ve bu sayede, Reno değerlerini harekete geçiren bir ruh ortaya çıkarıldı. Oppo, Reno serisini önümüzdeki on yıl boyunca akıllı telefon pazarının gelişimi için bir katalizör olarak piyasaya sürdü. Yakında piyasaya sürülecek olan Oppo Reno2 serisi ise bunu bir adım daha ileri götürecek; kullanıcıları daha akıllı mobil fotoğrafçılık teknikleri ile tanıştıracak.

Reno2 serisi dörtlü kamera kurulumuna sahip ilk Oppo modeli olarak öne çıkıyor. Yer veya zaman sınırlaması olmadan; geniş arazilerden, dar sokaklara veya karanlık, ay ışığından yoksun gecelere kadar farklı mekânlarda yapılacak fotoğraf deneyimi Reno2 ile mümkün hale geliyor. Dörtlü kamera, 5x Hibrit Zoom, ultra geniş açılı lens özelliğini ve daha fazlasını sunan tam odak uzaklığı görüntüleme sistemi Reno2’de bir araya geldi. Değişken odak uzaklığına sahip üç lens, ultra geniş açıdan telefotoya benzersiz 5x Hibrid Zoom efekti oluşturmak için birlikte çalışıyor ve aynı zamanda yumuşak bir zoom geçişi sağlamak için görüntü teknolojisini birleştiriyor. Ultra geniş açılı lens, kullanıcılara daha çeşitli fotoğraflar ve fotoğraf temaları kazandıran etkileyici 116 derece perspektif sunuyor.


- Reno2 serisinin detayları duyurulacak


Reno2 serisinin Ultra Karanlık Modu, aydınlık şehir bölgeleri, loş aydınlatmalı geceler ve daha fazlası da dahil olmak üzere farklı gece sahnesini destekliyor. Işık seviyeleri 1 lux'in altına düşse bile, donanım ağında optimize edilmiş yapay zekalı parazit azaltma özelliği ile fotoğrafların netliği çıplak gözün ötesine geçebiliyor. Yazılım sayesinde dinamik poz ayarları aynı zamanda gece nesneleri ortaya çıkarmak için en uygun resim parlaklığını sağlıyor. Dahili NPU kullanımı, resim işlemeyi de hızlandırıyor.

Reno2 serisi ayrıca, Oppo’nun endüstri lideri Hibrit Görüntü Sabitleme teknolojisi sayesinde, Ultra Steady Video özelliğini devreye alarak net bir video çekimi imkanı sunuyor. Kullanıcının aktif yaşam tarzı (koşu, kayak, bisiklet veya seyahat) ne olursa olsun, amaca yönelik üretilmiş kamera kalitesine yaklaşan Reno2 serisi, sürekli hareket halindeki kullanıcılar için ideal çözümler sunuyor.Reno2 serisinin sunduğu benzersiz perspektif özellikleri, kullanıcıların çevrelerindeki dünyayı farklı açılardan görmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle Oppo, kullanıcılarını geleneksel Instagram fotoğrafçılığını da farklı bir boyuna taşıyacak Reno2'nin kamera teknolojileriyle tanışmaya davet ediyor.

Reno2 serisi ile ilgili daha fazla bilgi 28 Ağustos'ta Hindistan'da gerçekleşecek etkinlikte açıklanacak.

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