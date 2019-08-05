OPPO A5s, Türkiye'de satışa çıktı

- Çift kamera, damla ekran ve uzun ömürlü pil özelliğiyle öne çıkan OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli A5s, Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sunuldu

OPPO A5s, Türkiye'de satışa çıktı
16 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Çift kamera, damla ekran ve uzun ömürlü pil özelliğiyle öne çıkan OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli A5s, Türkiye'de satışa çıktı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin orta segmentte yeni akıllı telefon modeli A5s, uzun ömürlü bir pil ve popüler su damlası ekranının yanı sıra çift arka kamera ve parmak izi tarayıcı özelliklerine sahip.

Batarya kapasitesi 4230mAh olan A5s, güç tüketimini azaltmak için yapay zeka algoritması optimizasyonundan yararlanıyor.


- Su damlası ekran ve ayna kaplamalı arka kapak


İlhamını, düşme eşiğindeki bir su damlasından alan A5s’in 6,2 inç LCD ekranı, 19:9 en-boy oranına ve 1520x720 piksel çözünürlüğe sahip. Tasarım yaklaşımıyla kulaklık, kamera ve ışık sensörünün tümü, ekranın üstündeki su damlası bölümüne entegre edildi. Telefona yüzde 89,35 ekran/kasa oranı kazandıran bu tasarım sayesinde pratik bir ekran kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar, mobil oyun oynamaktan video izlemeye ve internette gezinmeye kadar farklı aktivitelerde bulunabiliyor.

OPPO A5s'in arka kapağı ve çerçevesi, titiz tasarımı ile dikkati çekiyor. Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın dokusunun standart metal versiyondan daha pürüzsüz ve çarpıcı bir görsel deneyim oluşturmak için ışık akışlarını toplamasını sağlıyor. OPPO A5s'de, düz ayna yüzeyin bir elin avuç içinde rahat bir şekilde durabilmesi için 3D termal bükme teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji, dört kavisli kenarın 2.5D arka kapakta daha rahat oturmasını sağlamakla birlikte aynı zamanda cihaza bu anlamda endüstrinin en incesi olma niteliğini kazandırıyor ve sadece 0.64 mm kalınlığıyla hafif bir deneyim sunuyor. Daha fazla görsel etki için A5s'in orta çerçevesinde buzlu bir doku tasarımı kullanıldı, böylece arka ayna kaplaması ile keskin bir kontrast oluşturuldu.


- 4230mAh pil ve 3GB RAM ile daha uzun süreli mobil oyun keyfi

4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışan OPPO A5s, yapay zeka algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir MTK6765 işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor.

2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak donmayı önlemekle birlikte birden fazla kullanıcı senaryosu sunuyor.

OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı ile geliyor.


- 13MP çift arka kamera ve 8MP ön güzellik kamerası


OPPO'nun modelleri, fotoğraf performanslarıyla biliniyor. OPPO'nun fotoğraf konusundaki uzmanlığı, 8MP ön kamera ve F2.0 diyafram ile birlikte gelen OPPO A5s'lerde de kendini gösteriyor. Yapay zeka ve büyük veri teknolojileri sayesinde ön kamera selfie'ler için daha doğal ve kişiselleştirilmiş güzelleştirme seçenekleri sunuyor. OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların portrelerinde öne çıkmalarına yardımcı olmak için arka plan bulanıklığı sağlayan 13MP + 2MP çift arka kameralarla donatıldı. Yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile eşleştirilen portreler her zamankinden daha dikkat çekici bir özellik kazanıyor. Birincil kamera, daha net bir görüntü oluşturan ışık yolunu tam olarak kontrol etmek için 5P lens kullanıyor.

Çoklu çerçeveli sarsıntı önleme teknolojisi, daha yumuşak ve istikrarlı bir video çekim deneyimi sağlıyor. 3G RAM özellikli OPPO A5s'ler ayrıca AR etiketlerini de destekliyor. Yüz hareketlerine yanıt veren AR etiketlerinin yanı sıra ön plan ve müzik çıkartmaları, daha dinamik bir fotoğraf deneyimi sunuyor.


- Farklı renk seçenekleri


OPPO A5s, ColorOS 5.2.1 sistemi ile çalışıyor. Akıllı Bar, kullanıcıların uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını, kısa mesajlara kolayca cevap vermesini mümkün kılarken, oyun oynarken veya video izlerken de dosya aktarmayı sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kesme ve ekran kaydının yanı sıra hayatı ve iş yaşamını daha verimli hale getirecek çoklu kısayol araçlarını da destekliyor.

OPPO A5s, 3GB RAM + 32 GB ROM seçeneğine sahip. Siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleri olan OPPO A5s, bin 899 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da gül ve lavantadan üretilen doğal kozmetik ürünleri Rosemix'te
GLASSWİN'DEN BAYRAMA ÖZEL CAM BALKON VE TENTE FIRSATI
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...
Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
Isparta'da En trend cep telefon kılıfları ve aksesuarları Telalem'de
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı
BASKETBOL’DA MİLLİ GURUR! ISPARTA'DAN 4 SPORCUMUZ...
SDÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
Yüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldi
Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 2019
Başkan Başdeğirmen: “Isparta hepimizin”
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı02 Ağustos 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartlarıİşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları30 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
İstifa edene izin parası ödenir mi?İstifa edene izin parası ödenir mi?30 Temmuz 2019
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...03 Ağustos 2019
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla UğurlandıIsparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı01 Ağustos 2019
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi31 Temmuz 2019
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDUISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU01 Ağustos 2019