İSTANBUL - Oppo'nun A5s modeli genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, A5s tasarımından uzun ömürlü piline, su damlası ekranından çift arka kamerasına ve parmak izi tarayıcısına kadar birçok özellik sunuyor.



Yeni eğitim öğretim yılında teknolojik ihtiyaçlar arasında, akılı telefonlar öğrencilerin hayatını kolaylaştıran cihazlar olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlar, bilgiye ve iletişime hızlı erişim sağlayarak özellikle üniversite öğrencilerinin eğitim hayatında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Oppo'nun kendi segmentinde fark yaratan A5s modeli, genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Siyah ve mavi renk seçenekleri olan OPPO A5s, bin 899 lira KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

