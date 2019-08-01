"Omuz atma" cinayetinin sanığı hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da "omuz atma" tartışması sonrası çıkan kavgada, lise öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuklu sanık İbrahim D. (20) ile sanığı kavga sırasında yaraladığı öne sürülen tutuksuz sanık Bilal A, kavgada öldürülen Azat Ç'nin (19) babası müşteki Aydın Ç. ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık İbrahim D. savunmasında, kastı olmadan bir kişiyi öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek, "Kavga sırasında yaralama ve öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım. İstemeden olan bir olaydır. Ailesinden de özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık Bilal A. ise kendilerine saldıranların İbrahim D. ve arkadaşları olduğunu iddia ederek, "Polisler gelince bizi bırakıp kaçtılar. İbrahim D. kaçmayı bırakıp geri gelerek Azat Ç'nin boğazı ile göğüs kısmına doğru bıçağı salladı. Bıçakla Azat Ç'ye vurduktan sonra kaçtı. Ben bu olayda İbrahim D'yi darbetmedim." şeklinde savunma yaptı.

Müşteki Aydın Ç. ise oğlunu öldüren sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık İbrahim D'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta "omuz atma" tartışması sonrasında çıkan kavgada lise öğrencisi Azat Ç'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla şüpheli İbrahim D. tutuklanmış, hazırlanan iddianamede zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Kavga sırasında İbrahim D'yi darbettiği öne sürülen Bilal A'nın ise yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

