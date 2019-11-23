Ölüm yağdıran helikopterlerin komutanı Ünsal Coşkun

FETÖ'nün darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı.

Ölüm yağdıran helikopterlerin komutanı Ünsal Coşkun
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ölüm saçan helikopterlerin komutanı olan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun, mahkemenin verdiği 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının ardından cezasını çekiyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı.

Darbeci helikopter pilotlarının komutanı olan ve 28 kişinin şehit olmasından, 276 vatandaşın da yaralanmasından sorumlu tutulan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun da bu isimler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Coşkun, olay tarihinde tuğgeneral rütbesinde Kara Havacılık Okul Komutanı olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi ise Genelkurmay'dan çekilen darbe mesajlarında yazıldığı gibi kendisini Kara Havacılık Komutanı ilan etti ve Akıncı Üssü'ne gidene kadar darbeci helikopterleri yöneten kişi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Kara Havacılık Komutanlığında darbe planlamaları Mayıs 2016'da başladı.

Planlamaların yapıldığı toplantıların bazıları Kara Havacılık Komutanlığının Güvercinlik'teki yerleşkesinde, bazıları da Ankara Yenimahalle'de şüphelilerden birine ait evde gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantılardan bazılarına Coşkun'un yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden olan eski yarbaylar Halil Gül, Mehmet Şahin ve Özcan Karacan ile darbe girişiminde kullanılan ve ölüm saçan helikopter pilotları da katıldı.

Toplantılarda, Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve MİT Başkanının alıkonulması ve darbenin önündeki en büyük engellerin etkisiz hale getirilmesi planlandı. Ayrıca darbe girişimine katılacak olan personelin 15 Temmuz'da kışlada olmasını sağlamak için nöbet değişimleri yapıldı.

Söz konusu planlamaların başında da dönemin Kara Havacılık Komutanı olan Ünsal Coşkun vardı.

28 şehit, 276 yaralı

Coşkun, olay günü, "sıkıyönetim" başlıklı darbe mesajları henüz Kara Havacılık Komutanlığına gelmeden dönemin Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan Atınç'ın derdest edilmesini sağladı ve darbe girişiminin başlamasının ardından emrindeki helikopterlere kalkış emri verdi.

Uçuş yapan Kobra, Süper Kobra, Atak, Skorsky ve Cougar tipi helikopterler, Ankara'da Beştepe, Kızılay, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT, TRT, Özel Kuvvetler Komutanlığı, TÜRKSAT gibi bölgelere saldırı düzenledi.

Genel maksat helikopterleriyle de darbeci askerler operasyon merkezlerine sevk edildi, mühimmat taşındı ve rehin alınan komutanlar Akıncı Üssü'ne götürülerek alıkonuldu.

Kara Havacılık Komutanlığı personelinin karıştığı eylemler sonucu 28 vatandaş şehit oldu, 276'sı da yaralandı. Birçok kamu kurumunun ve sivillerin malları zarar gördü.

"Darbe olduğunu bilmiyordum" savunmasını ses kayıtları yalanladı

Eski tuğgeneral Coşkun, darbenin başarısız olduğunun anlaşılmasının ardından kendi kullandığı helikopterle darbecilerin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne gitti.

Burada gözaltına alınan Coşkun, savcılık tarafından alınan ilk ifadesinde, "Darbe olduğunu bilmiyordum." dedi ancak sabaha kadar kendisine gelen hava aracı taleplerini karşıladığını beyan etti.

Olay günü eski tuğgeneral Erhan Caha ile yaptığı telefon kayıtları ise Coşkun'un gerçekleri gizlemeye çalıştığının ve darbe planlamasında yer aldığının kanıtı niteliğindeydi.

FETÖ sanıkları arasındaki görüşmede şu diyalog yaşandı:

"Caha: Tuğgeneral Erhan.

Coşkun: Tuğgeneral Coşkun.

Caha: He abicim.

Coşkun: Abi kolay gelsin.

Caha: Sağ ol, sağ ol.

Coşkun: Ne yaptınız?

Caha: Helikopterler?

Coşkun: Helikopterler, 10 tane Akıncı'ya geçti. Diğerleri de burada bekliyor onları.

Caha: Çok güzel, çok güzel yani bir faaliyet, planlanan faaliyetleri bekliyoruz.

Coşkun: Evet evet

29 kez ağırlaştırılmış müebbet

Eski tuğgeneral Coşkun, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkemece 20 Haziran'da açıklanan kararla Coşkun, "anayasayı ihlal" suçundan bir, 28 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 28 kez olmak üzere toplam 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
​Asgari ücrette ilk rakamlar!
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı
Isparta il Kültür Müdürlüğü'nde Hizmet iç eğitim programı düzenlenecek...
Aranan 22 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta Gülü ve Lavantası Kooperatifler Fuarı'nda
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Isparta il Müftüsü Öğretmenler Günü Mesajı
Usta Fotoğraf sanatçısından muhteşem Eğirdir hatırası
Isparta'da sporculara ücretsiz Cep Herkülü filmi izletildi
TED Isparta Koleji'nde Ağız ve Diş Sağlığı ele alındı
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
​ISPARTA 4.TRAVELEXPO ANKARA Turizm ve Seyahat Fuarında...
Başdeğirmen'den Isparta 32 spor'a maddi destek
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiISPARTA'DA KADINLARDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLEDA CANKEL'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube
Isparta'da sanatseverleri buluşturan sergi açıldı
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor
Isparta'da Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!16 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019