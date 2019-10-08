"Öksürük şuruplarının ezbere kullanılmaması önemli"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Doç. Dr. Mehmet Bayram: - "Öksürük şurupları doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmamalı. Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına neden olarak d

"Öksürük şuruplarının ezbere kullanılmaması önemli"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Doç. Dr. Mehmet Bayram, "Öksürük şurupları doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmamalı. Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına neden olarak durumun daha kötüye gitmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mehmet Bayram yaptığı yazılı açıklamada, öksürüğün altında yatan sebeplerin araştırılmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini belirterek, birçok rahatsızlığın öksürüğe neden olabileceğine dikkati çekti.

Öksürüğün genel anlamda akciğer veya akciğer dışı kaynaklı olabileceğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

“Öksürük 2 haftadan kısa sürerse akut, 2-4 hafta arası uzarsa ve bir ayı aşarsa kronik olarak adlandırılır. Öksürükle beraber balgam geliyorsa prodüktif öksürük, herhangi bir sekresyon gelmiyorsa kuru öksürük olarak adlandırılır. Akciğer kaynaklı akut öksürük en çok bronşit, zatürre, astım atağına bağlı iken, uzamış öksürük en çok grip sonrası bronş hassasiyetine, astıma bağlı görülür. Kronik öksürük varsa mutlaka, akciğer kanseri, tüberküloz, astım, bronşektazi ve diğer nedenler gibi daha ciddi nedenler araştırılmalı.”


- "Öksürük sık tekrar ediyorsa astım yönünden değerlendirmek gerekir"


Doç. Dr. Bayram, kuru veya balgamlı öksürüğün altında yatan hastalıkları ise şöyle sıraladı:

"Enfeksiyonlarda öksürüğün en temel özelliği balgamlı olmasıdır. Alerjiye bağlı, üst solunum yollarından kaynaklı mesela geniz akıntısı, sinüzit, farenjit gibi rahatsızlıklarda daha çok kuru öksürük görülür. Bazı tansiyon ilaçlarına bağlı öksürük (ACE inhibitörleri grubu ilaçlar) gıcık şeklinde olur. Gastroözefagial reflüye bağlı mide asidinin boğaz bölgesini tahriş etmesine bağlı da öksürük görülebilir. Burada geceleri artan boğazda acımayla birlikte olan kuru öksürük söz konusudur. Kalp yetmezliğine, geniz akıntısına bağlı öksürük en çok yatar pozisyonda arttığından geceleri daha sık görülür. Toplumun gözünden kaçan ve uzamış öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de grip-nezle sonrası uzamış öksürüktür. Burada nezle belirtileri 1 haftada geçtikten sonra yaklaşık 3-4 hafta süren kuru öksürük kalır. En ufak bir uyaranla oluşan bu öksürük nezle sonrası bronşların aşırı hassaslaşmasına bağlıdır. Bir süre sonra geçer ama sık tekrar ediyorsa astım yönünden değerlendirmek gerekir."

En kritik durumun kanlı balgam olduğuna işaret eden Bayram, “En ciddi ve hastayı hekime getiren durum balgamda kan görülmesidir. Balgamda kan (hemoptizi) akciğer kanseri, tüberküloz, bronşektazi gibi önemli bir durumun habercisi olabilir. Ayrıca balgamın renginin koyu renkli, kokulu olması da enfeksiyonu işaret eder. Öksürüğe ateş eşlik ediyorsa zatürre, grip, tüberküloz gibi durumlar söz konusu olabilir, hemen hekime başvurulmalıdır. Çocuklarda daha çok görülen havlar tarzda öksürük 'krup' yani larengiotrakeal bronşit hastalığında görülür.” değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, kronik öksürüğü olan hastanın mutlaka bir göğüs hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Akciğer kanseri, tüberküloz, astım, KOAH, bronşektazi, kalp yetmezliği, kronik sinüzit, interstisyel akciğer hastalıkları, bazı tansiyon ilaçları, reflü, alerjik rinit ve sigara içimi en sık görülen ve araştırılması gereken durumlardır.” ifadelerini kullandı.


- "Kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı tüketilmeli"


Doç. Dr. Bayram, öksürük başlangıcında muhakkak sigaranın bırakılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öksürük şurupları doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmamalı. Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına neden olarak durumun daha kötüye gitmesine neden olabilir. Öksürüğün kolay atlatılması için yapılması gerekecek önlemler arasında bol sıvı tüketmek (balgamın atılmasını kolaylaştırır), temiz ferah ortamda kalmak gerekir. Nezle ve gribe bağlı öksürükler kış aylarında sık görülür. Bu durumlarda kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı tüketmek önemlidir. Toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi öksürüğü rahatlatır. Bu çaylara bal karıştırılması bağışıklık sistemini güçlendirecektir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Ayva, portakal, limon gibi kış meyvelerinde oldukça fazla miktarda bulunur."


- "Öksürüğü olan kişilerin maske takmaları oldukça önemli"


Bayram, ticari amaçlı sosyal medya ve televizyonlarda satılan ürünlerden uzak durulması gerektiğine de işaret ederek, “Her türlü hastalığa iyi geldiği söylenen içinde hangi tür karışımların olduğu bilinmeyen, Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan ticari amaçlı satılan ürünlerden kaçının.” uyarısında bulundu.

Balgamlı öksürükte sıcak buhar tedavisinin etkili olduğunu belirten Bayram, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sıcak buhara okaliptüs ya da mentol eklenmesi ferah hissini sağlar, balgamın çıkmasını kolaylaştırır. Ayrıca enfeksiyona bağlı öksürüğü olan kişilerin enfeksiyonu yaymamak adına iyileşene kadar topluma çok karışmamaları karışacaklarsa da maske takmaları oldukça önemli. Tüberküloz hastaları için bu durum bulaştırıcılığın ortadan kalktığı ilk 15 gün için geçerli."


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