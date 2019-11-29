Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Balkan Savaşları sırasında yıkılan minaresi Vakıflar Genel Müdürlüğünce 32 metre olarak yeniden inşa edilen, duvarları güçlendirilen, kubbesi kurşun örtüyle kaplanan Ohri Ali Paşa Camisi törenle ibadete açıldı.

Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu
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Isparta Düğün Salonları

OHRİD - Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Ohri Ali Paşa Camisi minaresinden 107 yıl sonra ilk ezan okundu.

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde bulunan ve Balkan Savaşları sırasındaki bombardımanlarda minaresi yıkılan cami, restorasyon çalışmalarının ardından törenle ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk vatandaşlarının selamını ileterek başladı.

Arnavutluk'ta yaşanan depremden duyduğu üzüntüyü dile getiren, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Demircan, Türkiye'nin, TİKA ve AFAD gibi kurumlarıyla yaraları sarmak üzere bölgede bulunduğunu, her zaman Arnavut halkının yanında olacağını söyledi.

Hayırlı bir iş için cem olunduğunu belirten Demircan, "Allah'ın evini ihya etmek gibi tarifsiz bir hayrın sizlerle birlikte parçası olduğum için çok sevinçliyim." dedi.

Demircan, restorasyonda çalışan, madden ve manen bu iş için seferberlik yapan herkesin, bu imarın bir parçası olduğunu vurguladı.

Mescitlerin "gönül evi", davalarının, iddialarının, vaatlerinin ise barış, sevgi, kardeşlik ve huzur olduğunu dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Kuzey Makedonya olarak farklı ülkeleriz. Lakin ne gönlümüzün ne mescidimizin, ikisinin de ülkesi yoktur. Gönlümüz birdir, mescidimiz birdir. Hattı zatında biz Müslümanlar için farklılıklarımız dahi birlik içindir. Biz öyle inanırız. Ohri Ali Paşa Camisi, farklılıkları birlik potasında erittiğimizin nişanıdır. Bugüne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir. Aynı kaderi, aynı akıbeti, ortak geçmişimizin emaneti olan bütün eserler için de diliyorum."

"Tüm Müslüman toplulukları burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Balkan coğrafyasındaki ecdat yadigarlarını tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ertem, Genel Müdürlüğünün Kuzey Makedonya'da ilk olarak Haydar Kadı Camisi'ni restore ettiğini, Ohri Ali Paşa Camisi'nin, tamamlanan ikinci restorasyon olduğunu bildirdi.

Manastır Hoca Mahmut Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının ise sürdüğünü ifade eden Ertem, Osmanlı vakıf eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya Paşa camileri için de restorasyon projelerinin çizdirildiğini kaydetti.

Her restorasyon sürecinin birtakım zorlukları içinde barındırdığını belirten Ertem, zorlu süreçlerin aşılmasına katkı gösteren Ohri halkına, siyasi otoriteye, İslam Birliği Başkanlığına ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Ertem, "Burada yaşayan tüm Müslüman toplulukları burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya İslam İşbirliği Başkanı Süleyman Recepi, Ohri Müftüsü Samet Haydar da katıldı.

Kuzey Makedonya'daki Müslüman cemaatin yoğun ilgi gösterdiği cami açılışı, dualarla yapıldı. 107 yıl sonra okunan ezanın ardından ikindi namazı kılındı.

"Mutluluk zincirine eklenmiş son halka"

Bakan Yardımcısı Demircan, tören öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemine dikkati çeken Demircan, kendi bütçesini koordine eden bu kurumun, insanların mutluluğu, refahı, saadeti için hizmet verdiğini söyledi.

Demircan, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki ülkelerle ilişkilerini yürütmekte vakıf hazinesinin en büyük çimento olduğunu dile getirerek, "Vakıflar bu mesuliyetinden hareketle bugün tarihi Ali Paşa Camisi'ni ihya etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da konuya özellikle önem verdiğini vurgulayan Demircan, Kuzey Makedonya ile ilişkilerin daha da artarak devam edeceğini bildirdi.

Demircan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının Makedonya'da son yıllarda yürüttüğü hizmet atağından halkın son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Bu açılış, son eser elbette değil, bundan sonra da olacak. Bunun, o mutluluk zincirine eklenmiş son bir halka olarak vatandaşı mutlu ettiğini, burada müşahede ediyoruz." diye konuştu.

14 milyon liraya mal oldu

Ohri Ali Paşa Camisi, 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı, 1823'te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldı. Vezir Ali Paşa Cami Vakfı'na kayıtlı caminin minaresi, 1912'de Balkan Savaşları sırasında uğradığı bombardımanda yıkıldı.

Caminin kare plan üzerine oturtulan tek kubbeli ana mekanı ve 3 kubbeli son cemaat yeri de son yıllarda yıkılmaya yüz tutmuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanlığı arasında, 1 Nisan 2015'te imzalanan protokolün ardından restorasyon çalışmaları başladı.

Çalışmalar, Ohri Kültür Mirasının Korunması Enstitüsü ve Müzesince hazırlanan ve caminin orijinal halini gösteren belgeler esas alınarak yürütüldü.

Restorasyon kapsamında caminin duvarları güçlendirildi, kubbesi kurşun örtüyle kaplandı, 32 metrelik minare yeniden inşa edildi, orijinaline uygun şekilde kalem işleriyle bezendi, mermer şadırvan ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Proje, yaklaşık 14 milyon liraya mal oldu.

Ohri Ali Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırmak için Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiği 2'nci, tüm Balkanlar coğrafyasında ise 13'üncü restorasyon projesi olma özelliği taşıyor.

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