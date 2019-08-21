ADANA - Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki sanığa 5 yıl 10 ay, çocuklarını cinayete azmettirdikleri iddia edilen anneye müebbet, babaya ise 18 yıl hapis cezası verildi.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık M.F.K. tutuklu bulunduğu Hatay Çocuk Kapalı Cezaevinden, başka bir suçtan tutuklu bulunan baba Ali Rıza K. de Adana E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz anne Sultan K. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı taraflara son savunmaları için söz verdi.

Öldürülen Ali Genç'in yakınlarının avukatı, sanıkların "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuksuz sanıkların hükümle birlikte tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme savcısı da daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, M.F.K'ye hükümle birlikte yaş indiriminin de uygulanmasını istedi.

Babanın hükümle birlikte tutuklanmasını da isteyen savcı, anne Sultan K'ye ise ceza verilmesine gerek olmadığı yönünde karar verilmesini talep etti.

Son savunmalarını yapan sanıklardan M.F.K. eski savunmalarını tekrarlayarak, cinayeti cinsel tacize uğradığı iddiasıyla tek başına gerçekleştirdiğini iddia etti.



Ali Rıza K. de oğlunu azmettirmediğini, onu engellemeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını öne sürdü.



Mahkeme heyeti, sanık M.F.K'yi önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet daha sonra sanığın cezasını, cinayeti azmettirilme sonucu işlediğine kanaat getirip, yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.

Sanık, tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Anne Sultan K'ye "oğlunu cinayete azmettirme" suçundan müebbet, baba Ali Rıza K'ye ise aynı suçtan 18 yıl hapis cezası verildi.

Heyet, bu davada tutuksuz yargılanan babanın tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen anne Sultan K. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.



Adana'da annesi ile ilişkisi olduğu öne sürülen kişiyi 21 Eylül 2018'de pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk ile azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



