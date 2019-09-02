Öğretmenlere 'eğitim, sanat, spor' ağırlıklı mesleki gelişim programı

Milli Eğitim Bakanlığınca yaklaşık 1 milyon öğretmen için 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla hazırlanan mesleki gelişim programı, eğitim, sanat ve spor başlıklarından belirlendi.

Öğretmenlere 'eğitim, sanat, spor' ağırlıklı mesleki gelişim programı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesleki çalışma programı ile seminer konuları belirlendi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program illere gönderildi.

Öğretmenlerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapacakları ve bugün başlayan 2019 eylül dönemi mesleki çalışma programı 5 gün sürecek.

Bu yılki programa göre, öğretmenler sadece okullarda değil okul dışında da öğrenme fırsatlarını ön plana çıkaran bir dizi mesleki gelişim etkinlikleri ile sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak.

İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda konserler verecek öğretmenler, sportif etkinliklere ve "eğitimde drama", "müzede drama", "doğada drama", "masal anlatıcılığı", "akıl ve zeka oyunları" ve "oryantiring" gibi etkinliklere katılarak becerilerini geliştirebilecek.

Bakanlığın öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimleri için belirlediği çerçeve program başlıkları şöyle:

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları, kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi, okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, müze eğitimi, müzede drama eğitimi, masal anlatıcılığı uygulama atölyesi eğitimi, doğada drama, oryantiring, doğa yürüyüşü, orff eğitimi, 'Bir öğretmen bin ritim eğitimi', halk oyunları eğitimi, Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, öğretmenlik mesleği etiği eğitimi, okul aile iş birliği eğitimi, trafik eğitimi teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi, ilk yardım eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, okul ve çevre güvenliği eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, güncellenen öğretim programları."

Çocuğa yönelik istismar konuları masaya yatırılacak

Bakanlığın programına göre, tüm eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bilim sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinden destek alarak okullarda çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda çalışmalar yapacak. Ayrıca, okul içinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının tanınmış isimleri ile tarım gibi alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri okullarda paylaşılacak. Yaşayan gazilerle söyleşiler yapılabilecek. İllerde bulunan okullardan mezun olan devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcileri, hayırseverlerin öğrenim hikayeleri paylaşılabilecek.

"Mevlana", "Yunus" temalı şiir dinletileri yapılabilecek. İllerde Milli Mücadele dönemine ait yaşanmış öyküler paylaşılabilecek.

İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler düzenlenebilecek.

Okul bahçeleri açık sınıf olacak

Ortaokul öğretmenleri ise okul bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için mekansal düzenlemelere yönelik fikirler oluşturabilecekler. Bu kapsamda okul bahçeleri, sanat merkezi, fen merkezi, oyun merkezi olabilecek.

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