MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de tarih öğretmeni, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için dersleri otantik eşyayla donattığı sınıfta anlatıyor.

Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesinin tarih öğretmeni Burhan Korkmaz, velilerin desteğiyle oluşturduğu sınıfta öğrencilerine tarih derslerini alışılagelmişin dışında bir metotla işliyor.

Mehter marşları eşliğinde eski döneme ait paralar, gaz ocakları, ölçü birimleri, leğenler, kalbur, dokuma tarakları, orak gibi otantik eşyanın yer aldığı sınıfta giren öğrencilerin, okulun duvarlarına asılan tarihi bilgiler sayesinde de teneffüslerde bile tarihle iç içe olması sağlanıyor.

Türk kültürünün önemli değerlerinden yardımlaşma ve dayanışmayı da öğrencilerine aşılayan Korkmaz, öğrencilerinin evlerinden getirdiği yiyecek ve içecekleri sınıf içerisinde paylaştırarak okulda yatılı kalan öğrencilerin ev özlemini de bir nebze olsun dindirmeye çalışıyor.

- "Teneffüse bile çıkmak istemiyorlar"

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları sınıfta ders işlemenin keyifli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin uygulamaları sayesinde tarih dersine çok daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Korkmaz, "Öğrencileri sıra formatından uzaklaştırdık. Kendilerini evde hissedecekleri şekilde ders almalarını sağladık. 'Sahipkıran Otağı' adı verilen sınıfa tarihi ve otantik eşyalar, kültürel değerleri olan objeler koyduk. Öğrencilerimizin birebir gözlemleyerek öğrenmesini sağlıyoruz. Bu tarihi objeleri derste de kullanıyoruz. Öğrencilerimiz teneffüse bile çıkmak istemiyor." diye konuştu.

Veli toplantılarını da bu sınıfta yaptıklarını aktaran Korkmaz, ailelerin de durumdan oldukça memnun kaldığını belirtti.

- Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden Melek Gelincik, bu sınıfta ders işlemenin zevkli olduğunu ve tarihi daha kolay öğrendiklerini söyledi.

Rümeysa Bağcı da farklı bir sınıf ortamında ders işlemenin kendilerine fayda sağladığını dile getirerek, "Hocamız konuyu anlattığında örneğini buradaki eşyalardan gösteriyor. Sadece akıllı tahtadan bakmaktansa örnekler üzerinden gitmek bizim için daha iyi oluyor." diye konuştu.

Müberra Solakoğlu da bu şekilde tarih bilgisinin daha kalıcı hale geldiğini ifade etti. Solakoğlu, "Buradaki eşyalara dokunuyoruz ve hissediyoruz. Bu bizim için çok iyi bir şey. Burada ders işlediğimizde tarihe ilgim arttı ve başarım yükseldi. Yurtta kalıyoruz ama burada kendimizi aile ortamında hissediyoruz." şeklinde konuştu.