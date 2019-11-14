Öğrencilerden huzurevine ziyaret ANTALYA - Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Özel Doğan Güneş-2