OSMANİYE - Osmaniye'de, öğrenciler üzerinde hece ve kelimelerin bulunduğu kurabiyelerle okuma yazmayı öğreniyor.

Kadirli Mehmet Nuri Arıoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrenci velileri, öğretmen Dönay Paşaoğlu öncülüğünde üzerinde hece ve kelimelerin bulunduğu kurabiye hazırlıyor.

Öğrenciler, kendilerine dağıtılan kurabiyelerin üzerindeki yazıları okuyup, yazmasının ardından yiyebiliyor.

Öğretmen Dönay Paşaoğlu, AA muhabirine, velilerle hazırladıkları üzerinde hece ve kelimeler bulunan kurabiyelerle, öğrencilerde etkili ve kalıcı okuma sağladıklarını söyledi.

Velilerle işbirliğiyle çocukların hem güzel bir şekilde beslendiğini hem de okuma yazmayı öğrendiğini belirten Paşaoğlu, uygulamdan öğrencilerin de mutlu olduğunu kaydetti.

Velilerden Fatma Demircioğlu da uygulamayla çocuğunun hem sağlıklı beslendiğini hem de okuma yazmayı öğrendiğini belirtti.

Öğrencilerden Efe Yiğit, öğretmeninin verdiği kurabiye üzerindeki yazıyı okuduktan sonra afiyetle yediğini anlattı.



