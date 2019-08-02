BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde öğrenci ve kamu personellerine 162 bisiklet dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde dağıtım töreni düzenlendi.

Törende Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, yaptığı konuşmada, bisikletle hareketli hayat sistemi oluşturmak istediklerini söyledi.

Çocuklara ve gençlere sporu sevdirerek onları sporcu olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Aygören, yapılan protokol gereği Bucak Belediyesine 20, Bucak Kaymakamlığına 15, Bucak Devlet Hastanesine 10, Mehmet Cadıl Hayat Merkezine 20, Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ise 97 bisikletin dağıtıldığını kaydetti.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de bisiklet dağıtımının yirmi yıl önce başlatılması gerektiğine dikkati çekerek "Yeni dönemde yeni bir başlangıcın yapılmış olması gelecek için çok ümit verici" dedi.



Törene AK Parti Burdur Milletvekilli Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile kamu personelleri ve öğrenciler de katıldı.













