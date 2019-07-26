ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonra yaptığımızın karşılığını daha iyi almak için konaklama harcaması yüksek, nitelikli turiste konsantre olmamız gerekiyor." dedi.

Ersoy, katıldığı Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "AKTOB Buluşması" programında, gündeme ilişkin sıkça sorulan soruları değerlendireceğini söyledi.

11. Kalkınma Programı kapsamında, 2023'e kadar 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedeflerinin olduğunu hatırlatan Ersoy, eylül sonunda bununla ilgili bir master plan açıklayacaklarını bildirdi.

Ersoy, planda detaylı şekilde hedeflere nasıl ulaşılacağını bölge, ürün ve tanıtım bazında neler yapabilecekleri konularına değineceklerini aktardı.

Turizmde planlı ve programlı gitmek gerektiğini belirten Ersoy, hedef konulan rakamlara ulaşmak için altyapıyı hazırlamak ve sektör olarak hep beraber koşmak gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin turizmde ciddi bir sıçrama yapması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Bugüne kadar Türkiye turizminde sayılar çok önemliydi. Türkiye geçen yıl 46,1 milyon, bu sene 51 milyon turist sayısını geçerek, sayı konusunda yapılması gerekenlere gelmiş olacak. Bundan sonra yaptığımızın karşılığını daha iyi almak için konaklama harcaması yüksek, nitelikli turiste konsantre olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Hedeflerinin çok büyük olduğuna işaret eden Ersoy, hem yolcu sayısını hem de o yolcudan elde edilen geliri artıracaklarını kaydetti.

Mevcut turizm potansiyelinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Ersoy, "Ama bundan sonra nitelikti turisti öncelikli hedefimize koyacağız. Ona çok daha konsantre olacağız. Sektör olarak hem sayı hem ciro hedeflerimize elbirliğiyle ulaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Arz odaklı turizmden, talep odaklı turizme geçmeniz gerekiyor"

Hedeflere ulaşmak için birçok adım atmak gerektiğine dikkati çeken Ersoy, her şeyden önce zihniyeti değiştirmek gerektiğine değindi.

Türkiye turizminin, bugüne kadar genelinde arz odaklı olduğunu belirten Ersoy, "Eğer turizmde bir yere gelmek istiyorsanız arz odaklı turizmden, talep odaklı turizme geçmeniz gerekiyor. En büyük vizyon değişikliğinin bu olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Talep eden ne kadar memnun olursa fiyatın o kadar yükseleceğine dikkati çeken Ersoy, zihniyet ve vizyon olarak maliyet odaklı turizmden, gelir odaklı turizme geçiş yapmayı önerdi.

Günlük politikalardan uzaklaşıp, uzun vadeli ve sürdürülebilir kalıcı politikalara geçmek gerektiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Eylül sonunda açıklayacağımız turizm master planına çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Sektörden de görüşler alarak ilave edeceğiz. 75 milyon turist, 65 milyar dolar hedefine nasıl ulaşacağımızı net şekilde ortaya koyacağız. Bu, sadece sektörün ve bakanlığının beraber çalışarak yapabileceği bir konu değil. Ulaştırma, Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı da bu projenin içinde. Her bakanlık var. Her bakanlıkla neler yapmamız gerektiğini tartışıyoruz, bunları protokole bağlayacağız. Bunları, turizm master planının ekine ekleyeceğiz."

Ersoy, bir ürünü hak ettiği değere satmak için markalaşmak gerektiğini, ne kadar çok markalaşılırsa fiyatı o kadar yukarı çekme imkanı olacağını dile getirdi.

Markalaşma için yoğun tanıtım yapmak gerektiğini belirten Ersoy, bunun sürdürülebilir, kesintisiz olması gerektiğini, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının doğmasındaki ana sebeplerden birinin de bu olduğunu anlattı.

(Sürecek)