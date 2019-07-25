ANTALYA (AA) - Antalya'da nişanlı çiftin, bir grubun saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Çiğdem K'nin, çocuğuna yumruk atıldığı gerekçesiyle komşusu Hatice D'yi (40) evin bahçesine çağırarak yanındakilerle saldırdığı öne sürüldü.

Bayılan Hatice D'yi korumak isteyen nişanlısı Osman Erdoğan da sopa ve yumrukla saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri ile site güvenliği tarafları ayırdı. Olayda darbedilen nişanlı çift ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kavgada darbedilen Hatice D. yaptığı açıklamada, kavga sırasında başını taşa çarptığı için bayıldığını ve olaydan çok etkilendiğini bildirdi.

Mağdurlardan Osman Erdoğan ise olay günü nişanlısının telefona bakmaması üzerine eve gittiğini, daha sonra kalabalık bir grubun nişanlısına saldırmaya başladığını gördüğünü ifade etti.

Kalabalık grubun saldırısından hem kendini hem de nişanlısını korumaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Nişanlım kavga sırasında bayıldı ama 10 kişilik grup ona saldırmaya devam etti. Ben üzerine kapanarak onu korumaya çalıştım. Artık o siteye gitmek istemiyoruz, taşınmak için ev arıyoruz." diye konuştu.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.