KUDÜS - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya alan İran'a yönelik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yapacağı görüşmelere katılmak için Londra'ya hareketinden önce Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldığını duyurmasına ilişkin, bunun Tahran yönetimince uluslararası nakliyeye ve bölgedeki ülkelere karşı "saldırgan eylemlerinin" yanı sıra İsrail Devleti’ne karşı cüretkar saldırılar yapma çabalarının bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Johnson ve Esper ile Londra'da ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde İran'ı ve diğer meseleleri ele alacaklarını belirten Netanyahu, "İran ile görüşme değil, onun üzerindeki baskıyı artırma zamanı." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün akşam yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını duyurmuştu.