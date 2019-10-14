Nene Hatun'un restore edilen mezarı ziyarete açıldı

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla simge haline gelen, Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki kabri, restorasyonunun ardından yeni görünümüne kavuştu.

Nene Hatun'un restore edilen mezarı ziyarete açıldı
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Isparta Düğün Salonları

ERZURUM - Osmanlı tarihinde önemli yer tutan ve "93 Harbi" olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla simge haline gelen Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki kabri, restorasyonunun ardından yeniden ziyarete açıldı.

Cepheye giderken evde bıraktığı bebeği için "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar.", "Bebeğim annesiz büyür ama vatansız büyüyemez." deyip eline aldığı baltayla vatan savunmasına koşan Nene Hatun, Osmanlı-Rus Savaşı'nın önemli kahramanları arasında yerini aldı.

Türk kadınının kahramanlığını anlatarak övündüğü Nene Hatun, yakalandığı soğuk algınlığı ve zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede 22 Mayıs 1955'te vefat etti.

Nene Hatun'un, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda bulunan Aziziye Tabyaları'ndaki mezarı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Geçmişte bölgede yaşanan acı ve kahramanlıkların izlerini taşıyan, çok sayıda şehit mezarının da bulunduğu tabyalarda tarihi maneviyatıyla ziyaretçileri duygulandıran Nene Hatun'un kabri, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürlüğünce başlatılan ihya çalışmaları kapsamında restore edildi.

Yeni görünümüne kavuşan mezar, restorasyonunun ardından yeniden ziyarete açıldı.

"Nene Hatun bizden sonraki nesillere de model olacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 93 Harbi'nde büyük kahramanlık gösteren Nene Hatun'un, Türk dünyası için önemli bir kişilik olduğunu söyledi.

Nene Hatun'un mezarını daha iyi hale getirmek için başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirten Yüksel, "Mezarın ihyası için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca onaylanmış projemiz vardı. Mezarın ihya çalışmalarını yaptık. Türk dünyasına yakışır bir mezar olduğuna inanıyoruz. Nene Hatun'un, kahramanlıklarının dilden dile dolaşarak bizden sonraki nesillere de model olacağı düşüncesindeyiz." diye konuştu.

Yüksel, "Burası, önceden normal bir mezar görünümündeydi. Ancak bunu kültürümüze daha yakın hale getirdik. Amacımız vatandaşlarımızın burayı rahatlıkla gezip Fatiha okumasını sağlamak. Nene Hatun gibi ülke saflarında mücadele eden ruhu, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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