Mutfağa giren yılanı itfaiyeciler çıkardı Osmaniye'de bir evin mutfağına girerek tezgahın altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri çıkararak doğaya saldı.Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Zeynel Kanat'a ait evin sakinleri, mutfakta bir yılan olduğunu görünce durumu itfaiyeye ha