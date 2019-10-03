MERSİN - Mut ilçesinde bulunan halk kütüphanesinde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Kütüphanenin kitaplık ve okuma yerlerinin yenilenmesi için Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmaya gönüllü vatandaşlarda katıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken yaptığı açıklamada, kitap okumanın oldukça önemli olduğunu belirtti.

İnsanlara kitap okumayı sevdireceklerini ifade eden Köken, ileriki dönemlerde ilçede kitap okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise kütüphanelerin öğrencilere büyük katkı sağladığını belirterek, belediye olarak bu konuda çalışmalarının olacağını aktardı.



