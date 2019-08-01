Musluk suyunu "zemzem" diye satacağı iddiası - Adana'da musluk suyuyla doldurduğu 5'er litrelik bin 200 bidona "zamzam" yazılı etiket yapıştırıp satışa hazır hale getirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı - Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi