MÜSİAD'ın düzenlediği Vizyoner Zirvesi 27 Kasım'da gerçekleştirilecek

Zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ile teknolojinin iş ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği dönüşümler masaya yatırılacak - MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken: - "Zirve ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkati çekme

MÜSİAD'ın düzenlediği Vizyoner Zirvesi 27 Kasım'da gerçekleştirilecek
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Vizyoner Zirvesi, "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım'da 3. kez gerçekleştirilecek.

İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak Vizyoner Zirvesi'nde, güncel teknolojik gelişmeler ile teknolojinin iş ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği dönüşümler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin kalkınması, gelecekte daha fazla söz sahibi bir ülke olması ve toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen zirvede, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında tanınan Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman bir konuşma yapacak.

Öte yandan, uluslararası ulaşım ağları ve ulaşımda değişen paradigmalar konusunda önemli buluşlar arasında gösterilen Hyperloop şirketinin kurucu ortağı Dirk Ahlborn da zirve kapsamında katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak.

Zirvede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un da devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vermesi bekleniyor.

Zirve, "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecekte Değerlerimiz" başlıkları altında gerçekleştirilecek.


- Girişimciler ile yatırımcıları bir araya getiriliyor


Bu yılki Vizyoner Zirvesi'nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlenecek. Katılımcılar, "Vizyoner19"un ana teması olan "Dijital Gelecek” konusunda Vizyoner Exchange'de birebir toplantılar yapabilecek, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkanı sağlayacak.

Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Teknopark İstanbul, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BIST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD gibi Türkiye'de önde gelen girişim merkezlerinin bünyelerinde yer alan start-up girişimciler, yatırımcılarla bir araya gelerek rekabetçi fayda ve fırsatların tanıtılmasına ve bilginin ticarete dönüştürülmesine olanak sağlayacak.

Sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri ve diğer katılımcılar arasında güzel bir sinerji oluşturulacak. Tüm bunların gerçekleşmesi için özel tasarlanan akıllı uygulama, tüm zirve katılımcıları ve özellikle bu alan için kolaylıklar sunacak.


- Katılımcılar


Vizyoner Zirvesi, Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda zirveye katılması beklenen diğer isimler şöyle:

"Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, Digital Reality Pazarlama Direktörü Ömer Wilson, Havelsan Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Hamdi Atalay, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Uipath Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, IGA CEO'su Kadri Samsunlu, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Av. Kerim Altıntaş, Teknopalas Genel Müdürü Fahrettin Oylum, Keiretsu Genel Müdürü Duygu Eren ve Grow In Emea Kurucu Ortağı Ali Rıza Babaoğlan."


- "Toplumun tüm katmanları sürece omuz vermeli"


Program hakkında bilgi veren MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkati çekmeyi amaçladıklarını, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını belirten Özeken, şunları kaydetti:

"Bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol alması, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına elzem niteliktedir. Dijitalleşme süreci, gelecek 20 yıl içerisinde günümüzdeki mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacak. Bu süreç iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırıyor. Türkiye, milli ve yerli üretim mottosuyla özellikle son dönemde büyük bir atılım gerçekleştirdi ancak bu yeterli değil. Toplumun ve iş dünyasının tüm katmanlarının bu sürece omuz vermesi gerek."



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