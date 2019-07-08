ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki okulların bahçelerine yapılan ve ileride yapılacak spor salonlarının kullanımı konusunda, Muratpaşa Belediyesi ile Antalya Valiliği arasında protokol imzalandı.

Valilik makamında yapılan imza töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, protokol kapsamında Muratpaşa ilçesindeki mevcut beş okulun bahçesine yapılan spor salonlarının yanında belediyece beş okula daha salon yapılacağını söyledi.

Karaloğlu, eğitim öğretim zamanlarında öğrencilerin, okul dışında ise mahallelilerin, amatör spor kulüplerinin ve gençlerin salonlardan yararlanacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Salonlarımızı belediyemiz yapacak. Sonra salonlardan elini çekmeyecek, oraların elektrik, su, temizlik ve yönetiminle ilgili kısımları da belediye halledecek. Bu bizim için son derece iyi. Hem okul hem de okul dışı kullanım yoğun olacağı için ihtiyaçlar da çok olacak. Güzel bir uygulama olacak. Bütün belediyelere de örnek olmasını temenni ediyorum."

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da valilik ve il milli eğitim müdürlüğünün katkılarıyla yapacakları salonlarda sporcular yetiştirmek istediklerini dile getirerek, salonları en kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Başkan Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan protokol imzalandı.