ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan kış öncesi ilçenin yeşil alanlarında sezon hazırlıklarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış fırtınalı havanın neden olabileceği kazaların önüne geçmek için refüjler, yürüyüş yolları ve kaldırımlarda ağaçları budayıp parklarda kış çiçekleri dikimini sürdürüyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında son olarak Fener Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 16 bin metrekare genişliğe sahip Cumhuriyet Parkı'nda yaz çiçekleri söküldü. Sökülen çiçekler yerine, belediyenin Ermenek Mahallesi’ndeki bitki üretim tesisinde yetiştirilen hercai menekşe, süs lahanası gibi çiçekler dikildi.

- Antalya Edebiyat Günleri

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenleyecek 4. Antalya Edebiyat Günleri'nde, ressam Artin Demirci'nin 36 yıllık serüveni sonucunda Turgay Fişekçi'den Yaşar Kemal'e 21 edebiyatçı portresinden oluşan resim sergisi ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Sloganı, "Edebiyatı kentle, kenti edebiyatla buluşturmak" olan Antalya Edebiyat Günleri 7-9 Kasım arasında gerçekleştirecek.