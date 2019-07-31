ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde kurbanlık satış alanları için kura çekimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla iki noktada satış noktası ve 6 mahallede de kurban kesim alanı oluşturuldu.

Kurbanlık satış noktası olarak belirlenen Gazi Bulvarı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ve Ermenek Mahallesi Aycan-1 sokakta düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Kurbanlık satışı yapacak celepler, satış yerleri için kuralarını çekerken, 3 Ağustos cumartesiden itibaren kurbanlıklar satış alanlarına getirilebilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Bisiklet Sevenler Grubunca düzenlenen etkinliğe katıldı.

Atatürk Parkı'nda grup üyeleriyle buluşan Uysal, grubun kent ve kent yaşayanları için önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Uysal, bisiklet kullanımını özendirmek ve artırmak için özel kurslar düzenlediklerini, bunu bir kültür olarak yaymaya, çocuklara aşılamaya, sevdirme çalıştıklarını kaydetti.



