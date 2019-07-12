ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesince Zeytinköy'de 2 bin 730 metrekarelik alanda inşa edilecek parkta, güneş enerjisi kullanılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince, Zeytinköy'de, mahallenin Gazi Bulvarı ile kesiştiği noktada yer alan 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında güneş enerjili aydınlatma sistemi kurulacak.

Örnek uygulama için Zeytinköy belirlenirken park alanına 16 direkli bir sistem inşa edilecek. Yaklaşık maliyeti 14 bin 750 lira olan proje, ilçenin diğer parklarında uygulanarak devam edecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahallenin sosyal donatı alanları, parklar, spor tesisleri, okulları, kamu kurum kuruluşlarının ve özel sektörün yatırımlarıyla kent hayatının önemli bir merkezi olacağının aktardı.

Parklarda güneş enerjili aydınlatma sisteminin ilk olarak Yeşildere Mahallesi'nde kurulmasına karar verdiklerini belirten Uysal, güneş enerjili sistemle aydınlatma çalışmalarının kademeli olarak süreceğini ifade etti.

-Uysal'dan 15 Temmuz mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle "Ulusal egemenliğin bir ulusun namusu, şerefi ve onurudur." ifadesini gösterdiğini bildirdi.

"Hukukun üstünlüğü, çok partili yaşam ve demokrasi vazgeçilmezimizdir" diyen Uysal, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da vatandaşlar, cumhuriyeti, modern demokratik hayatı, çok partili yaşamı ve hukukun üstünlüğü ilkesini gelecek nesillere taşımakta kararlı olduklarını canları pahasına ortaya koydu. Türk milleti, bugün her alanda iradesine sahip çıkmaya devam etmektedir. Bir kez daha Türk milletinin böyle karanlığı yaşanmamasını temenni ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."

Öte yandan, Muratpaşa Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Yivli Minare Cami'nde vatandaşlara helva ikram etti.

Düzenlenen anma etkinlikleri şehitler için Mevlid-i şerif okunmasıyla başladı. Anma etkinliğine Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da katıldı.

Hafta boyu devam edecek anma etkinlikleri çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ve Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan '15 Temmuz Resim ve Kitap Sergisi'ne de ev sahipliği yapacak.







