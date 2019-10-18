ANKARA - AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, köklü devlet geleneğinde 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdüren ve Türk Milleti‘nin gönlünde eşsiz bir yere sahip olan muhtarlık kurumu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik atılan önemli adımlar sayesinde olumlu kazanımlar elde etti.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Muhtarlar Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarla muhtarların, özlük hakları eskiye kıyasla daha iyi bir noktaya getirildi.

Bu kapsamda, muhtarların taleplerini yakından takip etmek amacıyla 20 Şubat 2015'te çıkarılan genelgeyle, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kuruldu.

Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısı, muhtarların taleplerinin takibinden sorumlu tutuldu.

Muhtarların taleplerini elektronik ortamda yapabilmesi için "Muhtar Bilgi Sistemi" (MUBİS) oluşturuldu. Söz konusu sistemden bugüne kadar 95 bin 684 talep, gereği yapılmak üzere işleme alındı.

Resmi Gazete'de 19 Ekim 2015'te yayımlanan genelgeyle ise 19 Ekim, "Muhtarlar Günü" olarak ilan edildi. Bu doğrultuda Bakanlık tarafından 11 Ekim 2016'da çıkarılan "Muhtarlar Günü Kutlama Usul ve Esaslarını Belirleyen Genelge" ile "Muhtarlar Günü" ülke genelinde kutlanmaya başlandı.

Muhtar maaşı 2 bin 26 liraya yükseltildi

Muhtarlara 2002'de ödenen 97 lira, 2005'te 248 liraya, 2014'te 871 liraya, 2016'da bin 310 liraya ulaştı. Muhtar maaşı, son 17 yılda yaklaşık 21 kat artarak 2 bin 26 lira 77 kuruş oldu.

Muhtarların en önemli talepleri arasında yer alan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin devlet tarafından ödenmesine yönelik düzenleme de yapıldı. Böylece muhtarların, 882 lira 65 kuruş aylık primle 2 bin 26 lira 77 kuruş olan aylık ücretleri, 2 bin 909 lira 42 kuruşa çıkartılarak ödeneklerinde yüzde 43,5 artış sağlandı.

Bakanlıkça çıkarılan tüm muhtarlara tek tip muhtar kimliği verilmesine yönelik genelge doğrultusunda 50 bin 152 muhtara kimlikleri gönderildi.

En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarları ise 5 bin 687 lira olan silah ruhsat harcından muaf tutuldu.

32 bin muhtar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugüne kadar 49 kez "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı, bu kapsamda 32 bin muhtar Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir edildi.

Muhtarların bilgi, kültür ve deneyimlerini arttırmaya yönelik planlanan yurt dışı seyahat programları kapsamında, İspanya Endülüs Bölgesi'ne bugüne kadar düzenlenen 20 geziye bin muhtar katıldı.

Köy muhtarlıklarına tanınan köy konağı yapılması amacıyla Hazine arazilerinden yer tahsisi imkanı, mahalle muhtarlıklarına da verildi.