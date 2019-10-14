ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Muhsin Ertuğrul'un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı filminin Türkiye'de ilk kez gösterileceği bildirildi.

Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve yönetmen Muhsin Ertuğrul tarafından 1927 yılında çekilen ve kayıp olduğu düşünülen sessiz film "Tamilla"nın, Türkiye'de ilk kez festivalde izleyiciyle buluşacağı kaydedildi.

Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchene'nin aynı adlı romanından uyarlanan filmin canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilecek özel gösterimine, piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik edecek.