MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan Müftü Deresi'nin kıyı kesiminde düzenleme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Tevfik Sırrı Gür Stadı arazinin doğusunda kalan Müftü Deresi'nin kıyısındaki yürüyüş yolunu temizleyerek, düzenleme çalışmaları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'in en dinamik ilçesinin Yenişehir olduğunu belirtti.

Böyle bir ilçenin kent meydanına ihtiyacının olduğunu ifade eden Özyiğit, stat arazinin akıbetinin belli olmasını beklemeden yürüyüş yoluyla ilgili çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Özyiğit, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız alışveriş merkezlerine sıkıştırılmış. İnsanları AVM’lerden kurtarmamız lazım. Çevresinde sosyal faaliyet alanlarının olduğu, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği, oturma, yeme içme alanlarının olduğu bir kent meydanı hayal ediyoruz. Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın arazisi bunun için en uygun alan. Müftü Deresi kenarındaki yolu insanlarımızın rahatça yürüyüş yapabileceği çağdaş bir mekan haline getirmek için adım attık. Burayı aydınlatacağız, daha güvenli hale getireceğiz. Müftü Deresi'nin bir kıyısının bir kısmı Akdeniz Belediyesi sorumluluğunda, bir kısmı Torroslar Belediyesi sorumluluğunda bir kısmı da bizim sorumluluğumuzda. Bu nedenle dereyle ilgili projelerin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in koordinesinde, bütünlük içinde yapılması gerekir. Mersin burada yapılacak bütünlüklü bir projeyle çok önemli bir mekan kazanır."











