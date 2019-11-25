Muammer usta 62 yıldır hasır yastık üretiyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 8 yaşında babasına yardım etmek için başladığı mesleğini 62 yıldır sürdüren Muammer Kıl, hasır yastık üreterek mesleğin yok olmaması için mücadele veriyor

Muammer usta 62 yıldır hasır yastık üretiyor
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Isparta Düğün Salonları

KONYA - 70 yaşındaki Muammer usta, yaşlandığı için dükkanını sadece Konya'nın Seydişehir ilçesinin pazarı olan perşembe günleri açıyor.

Ürettiği yastıkları 12 liradan satarak ailesini geçindirmeye çalışan Muammer Kıl, ilerleyen yaşına rağmen mesleğin yok olmaması için mücadele veriyor.

Ulukapı Mahallesi'nde evinin altındaki atölyesinde çalışan Kıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldayken babasına yardım etmek için bu mesleğe başladığını, yastık üreterek aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

"Aralıksız 62 yıldır babamdan öğrendiğim bu mesleği sürdürdüm"

Mesleği 62 yıldır tutku ile devam ettirmeye çalıştığını dile getiren Kıl, şunları kaydetti:

"Hem okuluma devam ettim hem de aileme katkı için boş vakitlerimde babamın yardımına geldim. Liseyi bitirince o zamanlar bize öğretmenlik veriyorlardı. Kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra ailemden ayrılmamak için Seydişehir'de alüminyum fabrikasında işe başladım ancak yine mesleği ve babamı bırakmadım. Mesai bittikten hemen sonra ve hafta sonları dükkana gelerek yastık yapmaya devam ettim. Aralıksız 62 yıldır babamdan öğrendiğim bu mesleği sürdürdüm. Halen yastık yapmaya devam ediyorum."

Kıl, eskiden hasır yastığını daha çok kullanıldığını ancak bugün bunun yerini mobilyaların aldığını vurgulayarak, "Eskiden yeni evlenenler mobilya yerine 'kazık yastık' dediğimiz sedir yastığı alırdı. Her evlenen mutlaka 12 adet kazık yastık alırdı, minder alırdı. İlçede yüzlerce yastık üreten iş yeri vardı. Şimdi insanlar evlerini mobilyalarla döşüyor. Bu sebeple yastık satışları azaldı." diye konuştu.

"Üretimini yaptığım yastıkları 12 liradan toptan satıyorum"

Son yıllarda şark odaları dolasıyla hasır yastık satışlarının tekrar artmaya başladığını anlatan Kıl, şöyle devam etti:

"Şimdi, yalnız başıma çalışarak gelen talepler doğrultusunda yastık üretiyorum. Üretimde kullandığımız ham madde kamışlarını toplayabilmek için önceden maliyeden izin alırdık. Şimdilerde Koruma Müdürlüğünden izin alıyoruz. Tek başıma çalışarak yaklaşık bir saatte bir yastık yapabiliyorum. Üretimini yaptığım yastıkları 12 liradan toptan satıyorum. Bunları alanlar da üzerlerine kılıf geçirdikten sonra, perakende satıyor."

Kıl, hasır yastık üretiminin geçmişte çok önemli bir meslek olduğuna işaret ederek, mesleği kendisinden başka sürdürecek kimsenin kalmadığını, yanında çalıştıracak çırak dahi bulamadığını bildirdi.

Yaptığı işten keyif aldığını aktaran Kıl, gücü yettiğince çalışarak mesleği yaşatmaya çalışacağını söyledi.

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