MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda toplamda 174 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 174 olduğunu bildirdi.