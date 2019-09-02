İZMİR - Motosiklet tutkunu tekstil mühendisi Koray Kaymaz, motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak için uzay araçları ve otomobillerde kullanılan karbon fiberden koruyucu pantolon üretti.

Motosiklet sevgisi çocuk yaşlara dayanan ve 10 yıldır motosiklet kullanan Kaymaz, Ege Üniversitesinde tekstil mühendisliği öğrenimi gördü. Kaymaz, öğrenimi boyunca teknik tekstiller konusunda yoğunlaşarak kendisinin de motosiklet kullanırken ihtiyaç duyduğu koruyucu kıyafetler üzerinde çalışmalar yaptı.

Motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından bu kıyafetlerin önemini bilen Kaymaz, dayanıklılığı yüksek, esnek ve konforlu kıyafetlere yönelik girişimlerde bulundu.

Kaymaz, Ege Üniversitesinin teknoparkında Ar-Ge firması kurarak yüksek dayanıklı yapısı ve hafifliği ile uzay araçları ve otomotiv sektöründe de kullanılan karbon fiber üzerinde çalışmalar yürüttü.

TÜBİTAK'tan genç girişim desteği alan ve yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda karbon fiberi günlük kıyafetlerde kullanılabilir hale dönüştüren Kaymaz, bu çalışmasına patent başvurusu da yaptı.

Sürtünme bölgelerine karbon fiber koruması

Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu kıyafetlerin, motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Isı, aşınım ve kesime dayanıklı yapıya sahip karbon fiber malzemeyi çeşitli ısıl ve kimyasal işlemlerden geçirerek giyilebilir kumaş haline getirdiklerini aktaran Kaymaz, şöyle devam etti:

"Koruyucu kıyafetlerde sürtünme bölgeleri önemlidir. Biz de bu bölgelerde karbon fiberi kullandık. Aşınmaya mukavemetli kumaştan yapılan kot pantolonların sürtünme bölgelerine karbon fiber takviyeler yapıyoruz. Diz, yan ve kalça bölgeleri en fazla darbe alan yerler. Karbon, sürtünmeye bağlı ısıyı iletmiyor, aşınmıyor. Konforu da önemsiyoruz. Karbon fiberin sertliği, geçirdiği işlemlerden dolayı kullanıcıyı rahatsız edecek seviyeye gelmiyor. Bizim teknolojimiz ceket, motosiklet botuna, kaskına uygulanabilir. Karbon fiber, kasklarda da kullanılıyor ama yerli üretimi yok. Bunu yapmak istiyoruz."

Kaymaz, ürettikleri pantolonun Avrupa standartlarına göre yapılan aşınma, dikiş kopma, yırtılma testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti.

Pantolonların şu an internet üzerinden satıldığını aktaran Kaymaz, yurt dışından da ilgi gördüğünü, Almanya'da motosiklet ekipmanı satışı yapan birkaç firmanın ürünleriyle ilgilendiğini, hedefinin ihracata açılmak olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: Halil Şahin



