ANTALYA - Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın bu yılki ana teması Yörük kültürü oldu.

Kemer Enduro Motorsiklet Kulübünce bu yıl onuncusu düzenlenen yarışlarda, Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) tarafından kurulan 3 ayrı kıl çadırda sporcu ve izleyicilere gözleme, yayık ayranı ikram edildi. Çadırları ziyaret edenlere Yörük kültürü hakkında bilgi verildi.

YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, yaptığı açıklamada, Sea To Sky Enduro Yarışları'nda bölgenin önemli değeri olan Yörük kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Dernek olarak bu etkinliğin içinde olmak ve desteklemek istediklerini belirten Ege, "Başta protokolümüz olmak üzere sporcularımızı, sporseverleri Yörük çadırımızda ağırlıyoruz. Yörük kültürümüzün tanıtımı için emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Enduro Kulübü Başkanı Semih Özdemir ve Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turhan Arslan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

