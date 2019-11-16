İSTANBUL - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile çıktığı ilk pist deneyiminde göz doldurdu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile çıktığı testlerde performansı övgü aldı.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2020 sezonunun ilk kış testlerinde 1.50.657’lik derece elde etti. Sadece 36 tur pistte kalan Toprak bu derecesiyle hem en iyi dördüncü zamanın sahibi oldu hem de yeni sezonda şampiyonluk yarışının en kuvvetli adaylarından biri olduğunu da gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bir fabrika takımı olan PATA Yamaha ile mücadele etmek için sabırsızlandığını belirterek, tek hedefinin 2020 yılında Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Geçen sene bağımsız pilot kategorisinde çok önemli işlere imza attığını aktaran Razgatlıoğlu, “2019’da önemli rakipleri geride bırakarak podyumlar yaptım, yarış kazandım. Yeni takımıma 2019 yılının en iyi bağımsız pilotu unvanıyla geldim. Yeni sezonda tek hedefim, yeni takımım ile şampiyonluk yaşamak. Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Motora alışma sürecim beklediğimden daha hızlı gerçekleşiyor. Yeni takımım PATA Yamaha ile yeni sezonda yarışacağım için çok mutluyum. Bu sezon pistlerde Türk Bayrağı ile liderlik turu atmak ve her ülkede İstiklal Marşımızı dinletmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım.” ifadelerini kullandı.