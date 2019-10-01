ANTALYA (AA)- Alanya ilçesinde tatil yapan 70 yaşındaki yabancı uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Anna Gavrılova'nın (70) odasına giren temizlik görevlisi, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu.

Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gavrılova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gavrılova'nın bir süre önce düşmeye bağlı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede ameliyat olduğu ve 3 gün önce taburcu edildiği öğrenildi.

