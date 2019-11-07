İSTANBUL - Modern Eğitim Kurumları, Romanya'daki Robochallenge Uluslararası Robotik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

Modern Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamada, Modern Eğitim Kurumları'nın, Robochallenge Uluslararası Robotik Olimpiyatları'nda dünya genelinde finalist olan 615 yarışmacı ve 533 robot arasından Air Race alanında Fransa, İspanya, Meksika ve Kolombiya gibi birçok ülke ve üniversiteli rakibini eleyerek gümüş madalya kazandığı bildirildi.

Açıklamada, "Dünya ikincisi ekibimizin başında olan Zafer Türkmen hocamız ve öğrencilerimiz Ahmet Kınay, Furkan Telli'yi tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.