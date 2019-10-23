Mitsubishi Electric'ten tasarruf vurgusu

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu: - "Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar, ofisler ve kamuya açık tüm büyük projelerde tüketilen enerjiden t

Mitsubishi Electric'ten tasarruf vurgusu
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, "Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar, ofisler ve kamuya açık tüm büyük projelerde tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi de büyük önem arz ediyor." dedi.

Mitsubishi Electric'in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğini belirten Saraçoğlu, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevre dostu binalar, fabrikalar ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız." diye konuştu.

Mitsubishi Electric olarak ileri teknoloji ile donatılmış, enerji verimli, çevre ve kullanıcı dostu ürünler ile ön plana çıktıklarının altını çizen Saraçoğlu şöyle devam etti:

"Otomasyon çözümlerimizle sanayide ciddi oranda enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelere de enerji verimliliği alanında yüksek katma değer sağlıyoruz. Markamızın Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz.

Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında; yapay zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit salımını azaltıyoruz."


- Üretimden ve ürünlerden kaynaklanan karbondioksit emisyonları azaltılıyor


Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in tüm faaliyetlerini çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden "Eco Changes" (Eko Değişim) ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğini belirtti.

Enerji tasarrufuna yönelik yeni nesil teknolojiler geliştirmeye devam ederek markanın 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar ürün kullanımından ve üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını yüzde 30'a varan oranda azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Saraçoğlu, "Bu noktada 2019 Japon mali yılına (1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 dönemi) ilişkin çevre raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor." dedi.

Saraçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Raporlama yılında, Mitsubishi Electric üretim tesislerinde yüksek verimlilik sağlayan ekipmanların kullanımı ve operasyonların revizyonu gibi tedbirler sayesinde üretimden kaynaklanan toplam CO2 emisyonları 1,43 milyon ton hedefinin de altına inerek 1,3 milyon tona düşürüldü. Pazarda kullanılmakta olan ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonları ise yüzde 36 düzeyinde azaltıldı. Gaz devre kesicileri, servo motorlar ve büyük video sistemleri gibi ürünlerin boyutları ve ağırlıklarının azaltılması sonucunda üretimdeki kaynak girdileri yüzde 45 oranında azaltıldı ve birim başına su tüketimi yüzde 23 oranında düşürüldü."





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