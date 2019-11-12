Mitsubishi Electric'ten komuta merkezlerine özel LED ekran teknolojisi

Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol merkezlerine özel 1,25 mm ile 1,5 mm piksel aralığına sahip NPP LED ekranı geliştirdi

Mitsubishi Electric'ten komuta merkezlerine özel LED ekran teknolojisi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol merkezlerine özel olarak tasarladığı 1,25 mm ile 1,5 mm piksel aralığına sahip ürünü NPP LED ekranıyla öne çıkıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk videowall ekranını 1980 yılında kuran ve videowall ekran teknolojisi alanındaki 40 yıla yakın deneyimiyle sayısız patente ve Guinness rekorlarına sahip olan Mitsubishi Electric’in komuta ve kontrol merkezleri için özel olarak geliştirdiği NPP LED ekranları, patentli özellikleri, yüksek görüntü kalitesi ve uzun kullanım ömrü ile dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric’in NPP LED ekranları, 3,840 Hz yenileme hızı ve 16 bit renk derinliği ile bir LED ekrandan alınabilecek en ideal kalitedeki görüntüyü sunuyor.

Yatayda ve dikeyde sunduğu 170 derecelik izleme açısı ve 16.000:1 kontrast değeri ile kurulum alanının sınırlı ve ortam ışık değerinin yüksek olduğu mekanlarda avantaj sağlayan Mitsubishi Electric NPP LED, "doğal renk karıştırma" ve "gamma düzeltme" teknolojisiyle gerçeğe en yakın renklerde görüntü vadediyor ve uzun süreli izleme yapan operatörlerde göz yorulması etkisini azaltacak olan patentli gürültü azaltma özelliğini standart olarak sunuyor.

- Tam dayanıklılık ve güvenilirlik

Tüm bileşenleri ile Mitsubishi Electric'in Kyoto fabrikasında tasarlanıp üretilen NPP LED ekran, sadece 90 mm olan ince kasası ve depreme dayanıklı tasarımı ile kritik komuta kontrol merkezlerinde tam dayanıklılık ve güvenilirlik sunuyor.

Patentli anti burn-in özelliği sayesinde 100 bin saate kadar kesintisiz kullanımda bile renkleri değişmeden ve görüntü kalıntısı olmadan performans sunuyor.

Ürünün patentli bir diğer özelliği olan aktif güç tasarrufu devresi, görüntünün ihtiyaç duyduğu aydınlatma değerini güç çıkışına göre ölçüp güç tüketimini optimize ederken, LED ekranların geleneksel olarak yüksek olan güç tüketim değerini ciddi ölçüde düşürüyor.

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