Mitsubishi Electric 2019 Çevre Raporunu açıkladı

- Mitsubishi Electric 2019 Çevre Raporuna göre, şirketin üretimden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının yüksek verimlilik sağlayan ekipmanların kullanılması ve operasyonların revize edilmesi gibi tedbirler sayesinde 1,3 milyon tona düşürüldü - Mitsub

Mitsubishi Electric 2019 Çevre Raporunu açıkladı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Global ölçekte öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Electric 2019 Çevre Raporu’na göre, şirketin üretimden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının yüksek verimlilik sağlayan ekipmanların kullanılması ve operasyonların revize edilmesi gibi tedbirler sayesinde 1,3 milyon tona düşürüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ileri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için kullanan Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini “küresel ve önde gelen çevre dostu” bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiriyor.

Çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalışan Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, markanın bu kapsamda, düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi çerçevesini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, “Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit emisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2019 Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in 2019 Japon mali yılına (1 Nisan 2018-31 Mart 2019 dönemi) ilişkin çevre planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması ve politikaların uygulanması yönünde çalışmalara yer verilen Çevre Raporu’nun sonuçlarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Raporlama yılında, üretimden kaynaklanan toplam CO2 emisyonları, yüksek verimlilik sağlayan ekipmanların kullanılması ve operasyonların revize edilmesi gibi tedbirler sayesinde 1,43 milyon ton hedefinin de altına inerek 1,3 milyon tona düşürüldü. Yıl içerisinde artan üretimden ötürü 60 bin ton artması öngörülen enerji kaynaklı CO2 emisyonları ise yüksek verimlilik sağlayan enerji tasarruflu ekipmanların kullanılmasının yanı sıra üretim tesislerinde atıkların bertarafına yönelik alınan yeni tedbirler sonucunda yalnızca 30 bin ton düzeyinde bir artış kaydetti.

CO2 harici sera gazı emisyonları ise 180 bin ton düzeyinde gerçekleşirken, küresel ısınma potansiyeli düşük olan soğutuculara geçilmesi ve diğer operasyonlar 250 bin ton hedefinin altına düşülmesine büyük katkı sağladı. Pazarda kullanılmakta olan ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonları yüzde 35 hedefinin bir puan üzerinde, yüzde 36 düzeyinde azaltıldı. Ürün kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik katkının 70 milyon olması hedeflenirken, fiili katkı hacmi 77 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu güçlü performans; güç cihazları, klimalar ve su ısıtma sistemleri gibi cihazlarda enerji verimliliğinin arttırılması sonucunda kaydedildi."


- Kaynak girdileri ve su kullanımının sınırlandırılması için önlemler


Saraçoğlu, gaz devre kesicileri, servo motorlar ve büyük video sistemleri gibi ürünlerin boyutları ve ağırlıklarının azaltılması sonucunda kaynak girdilerinin 2001 mali yılında belirlenen seviyeye kıyasla yüzde 45 oranında azaltıldığını açıklayan Saraçoğlu, “2011 mali yılına kıyasla yüzde 8 iyileşme kaydedilmesi beklenen birim başına su tüketimi ise yüzde 23 oranında düşürüldü. Üretim proseslerinde suyun geri dönüştürülmesine ilişkin faaliyetlerin artırılması ve atık suların yeniden kullanılması gibi çeşitli global tedbirler alındı.” değerlendirmesinde bulundu.

Nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olmak amacıyla Japonya’daki 24 iş sahasının tamamında yerinde biyolojik incelemeler gerçekleştirildiğini aktaran Saraçoğlu, aynı zamanda “Yeşil Kalitenin İyileştirilmesi” amacıyla faaliyetlerde bulunulduğunu kaydetti.

Saraçoğlu, Mitsubishi Electric Açık Hava Sınıfları ve Satoyama Orman Koruması Projesi kapsamında yürütülen doğa yürüyüşlerine planlamalara uygun olarak yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını belirtti.


- BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak


Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in gelecekte Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar ulaşmayı amaçladığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden yedisinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacağını belirterek, markanın ayrıca 2050 yılına kadar olan dönemi kapsayan çevre aksiyonlarına ilişkin planların yer aldığı “2050 Çevre Sürdürülebilirlik Vizyonu” dokümanını yayınladığını bildirdi.

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğini ifade eden Saraçoğlu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı olduklarını belirtti.

Saraçoğlu, şunları kaydetti:

“Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de 'evden uzaya' kadar hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde ileri teknoloji ile donatılmış, enerji verimli, çevre ve kullanıcı dostu, uzun ömürlü ve akıllı ürün, sistem ve hizmetlerimiz bulunuyor. Otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Otomasyon teknolojilerimiz ile sadece sanayiye değil dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelere de enerji verimliliği ve güvenlik alanında yüksek katma değer sağlıyoruz.

Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında, sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit emisyonunu azaltıyoruz. Türkiye’de yarı iletken cihazlar, otomotiv ekipmanları, ulaştırma ve enerji sektörlerinde de çevreci ürünlerimizle rol alıyoruz. Markamızın kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirilen radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyoruz. Üreticisi olduğumuz Türksat 4A ve 4B uyduları ile Türkiye ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına da katkıda bulunuyoruz.”


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