Mitsubishi Electric, 2. Geleceğin Fabrikaları Sempozyumu'nda iş dünyasıyla buluştu

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel: - "Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yanıtımız olan e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün"

Mitsubishi Electric, 2. Geleceğin Fabrikaları Sempozyumu'nda iş dünyasıyla buluştu
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Endüstriyel otomasyon sistemleri alanındaki inovatif teknolojileri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, Elmas Sponsor olarak yer aldığı 2. Geleceğin Fabrikaları Sempozyumu ve Sergisi'nde iş dünyasıyla bir araya geldi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için faaliyetlerde bulunan şirket, 25-26 Eylül tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen 2. Geleceğin Fabrikaları Sempozyumu ve Sergisi'nde yer aldı.

Otomasyon, robotik, yazılım, sensörler, sanal gerçeklik, 3D baskı, büyük veri, kestirimci bakım, insan makine ara yüzleri gibi pek çok alanda en son gelişmelerin masaya yatırıldığı etkinliğe Elmas Sponsor olarak katılan Mitsubishi Electric, markanın Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital ve akıllı fabrika konsepti "e-F@ctory" hakkında bilgi verdi.


- "Sanayicinin üretim kalitesini artırırken maliyetlerini de optimize etmesi gerekiyor"


Açıklamada, etkinlikteki "Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Zamanı" konulu konuşmasına yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, yeni endüstri evresinin mevcut sanayinin bilgisayarlaştırma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması olarak özetlenebileceğini dile getirdi.

Tolga Bizel, "Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek duruma geliyorlar. Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yanıtımız olan e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotların artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebildiğini aktaran Bizel, bugün e-F@ctory ile robotların üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebildiğini ve e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünlerin birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalıştığını dile getirdi.

Türkiye'nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için global düzeyde rekabet edebilmesinin önemine değinen Bizel, "Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor. Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı yatırımlarını yapmak önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin haberleşme üzerine kurulmasının beklendiğini ifade eden Bizel, bu bağlamda firmaların yüksek hızlı ve kaliteli haberleşme sistemlerini kurmalarının daha da önemli hale geldiğini bildirdi.

- "Fabrikaları dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz"


Tolga Bizel, "Nesnelerin İnterneti" (Internet of Things) kavramının, nesne ve eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut üzerinden hem insanlarla hem de birbirleriyle iletişim içerisinde olması şeklinde tanımlanabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin teknoloji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan 'Nesnelerin İnterneti' konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi daha da artıyor. Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş modellerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı arttırmak için teknoloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz. Köklü inovasyon mirasımız ve üstün teknolojimiz ile geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle fabrikaların altyapısını, sistemlerini ve süreçlerini dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz."

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