ADANA (AA) - Adana'da, belediyeye ait ilaçlama kamyonetiyle çarptığı 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücüye, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, daha önce ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan sanık A.K. gelmedi.

Sanığın avukatının geldiği duruşmada, mahkeme hakimi, sanık A.K'yi "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, geçen yıl 18 Eylül'de sokakta oynayan Ela Nur Tarhan (2), bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, geçen yıl 18 Eylül'de sokakta oynayan Ela Nur Tarhan (2), bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Polisin kazadan sonra başlattığı çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Suriyeli A.H. tutuklanmış, olaya karışmadığı tespit edilince de serbest bırakılmıştı. Şoför A.K. hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

