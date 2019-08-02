"Milyonluk hırsızlıktan" önce de para çalmış

- Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalan ve ekiplerce yakalanmasının ardından tutuklanan güvenlik şefinin, daha önce de bankamatiklere eksik pa

"Milyonluk hırsızlıktan" önce de para çalmış
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Isparta Düğün Salonları

ADANA (AA) - Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalan ve ekiplerce yakalanan güvenlik şefinin, daha önce de bankamatiklere eksik para yatırtarak 400 bin lira çaldığı belirlendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Dövizlerin çalınmasının ardından özel ekip tarafından yakalanan ve hakimlikçe tutuklanan güvenlik şefi Burak E'nin, sorumlu olduğu güvenlik görevlisi Cengiz K'ye 4 bankamatiğe eksik para yatırması talimatını verdiği tespit edildi.

Talimat doğrultusunda bankamatiğe eksik para yatıran Cengiz K'nin, Burak E'ye yaklaşık 400 bin lira verdiği belirlendi.

Bankamatiğe yatırılan parada eksiklik fark edilmesi üzerine inceleme için gönderilen müfettişlerin kendisini yakalayacağını düşünen Burak E'nin, çaldığı paranın yerine koymak üzere yakınlarından 400 bin lira istediği, bulamayınca da hırsızlık planını yaptığı öğrenildi.

Parayı 28 Haziran Cuma günü mesai bitiminde çalmayı ve hafta sonu fark edilmeden yurt dışına kaçmayı planlayan Burak E'nin, müfettişlerin incelemelerinde sona yaklaşmaları ve 25 Haziran Salı günü yüklü miktarda para girişi olması nedeniyle erken harekete geçtiği belirlendi.

Ekipler, Burak E'nin 400 bin lira çalmasına yardım ettiği iddiasıyla güvenlik görevlisi Cengiz K'yi de gözaltına aldı.

Talimat doğrultusunda bankamatiğe 400 bin lira eksik para yatırdığını ve tamamını şefi Burak E'ye verdiğini iddia eden Cengiz K. tutuklandı.

Polis, hırsızlığın ardından Burak E'nin kaçmasına yardım ettikleri ve paranın büyük kısmını aldıkları öne sürülen Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, otomobil PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 15 şüpheliden Burak E, Atilla Can Ö, Ahmet K, Mehmet G, Sercan B, Jale E. ve Serdal K. tutuklanmış, Engin K, Tuncay B, Abdulsamet B, Gökhan B, Berkay E, Tolga Y, Hasan Y. ve Ayhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

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