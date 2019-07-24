Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza "hukuka uygun" bulundu

- Antalya'da sahte nüfus cüzdanlarıyla dublör kullanarak yurt dışında yaşayan gurbetçilerin üzerlerine geçirdikleri arsalarını 18 daire ve 2 milyon 200 bin lira karşılığında sattıkları gerekçesiyle 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 3 sanığın isti

Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza "hukuka uygun" bulundu
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenledikleri sahte nüfus cüzdanlarıyla dublör kullanarak yurt dışında yaşayan gurbetçilerin üzerlerine geçirdikleri arsalarını 18 daire ve 2 milyon 200 bin lira karşılığında sattıkları gerekçesiyle 13 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen 3 sanığın istinaf başvurusu reddedildi.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, olay tarihinden önce sanık Uğur Uysal, yurt dışında yaşayan mağdurlar M.K. ve M.Ç'nin Çalkaya Mahallesi'nde 98 bin 214 ve 348 metrekarelik yerlerin bulunduğunu tespit etti.

Uysal, bu taşınmazların devrini sağlamak amacıyla sanık Ali Çeltik ile ele geçirdikleri kimlik bilgilerini kullanarak sahte nüfus cüzdanları oluşturdu.

Cüzdanlara, kimlere ait olduğu tespit edilemeyen fotoğraflar yapıştıran sanıklar, kimliği belirlenemeyen bu iki kişiyi, M.K. ve M.Ç. gibi tanıtarak tapuda taşınmazın devrini sağladı.

Sanıklar daha sonra iki taşınmazı bir şirkete her biri 150 bin lira değerinde olduğu tescil edilen 18 daire ve 2 milyon 200 bin lira karşılığında satışını gerçekleştirdi.

Antalya'ya gelen mağdurların durumu anlayarak şikayette bulunması üzerine Ali Çeltik, Uğur Uysal, Yunus Özdemir, H.Ç, R.U, S.A ve B.B. gözaltına alındı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar Ali Çeltik, Uğur Uysal ve Yunus Özdemir,, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 13,5'ar yıl hapis ile 62 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar H.Ç, R.U. ve S.A. hakkında beraat kararı verildi, tapu çalışanı B.B'nin dosyası ayrıldı.

- Şapka ve gözlük takmışlar

Sanıklardan Yunus Özdemir ve kimliği tespit edilemeyen iki kişinin tanınmamak için şapka ve gözlük takarak devir işlemi için Tapu Müdürlüğüne gittiklerine işaret edilen gerekçeli kararda, "Tapu devir işlemini yapan B.B'nin söz konusu taşınmazların gerçek maliklerinin imzalarıyla işlemi yapan ve kimliği tespit edilemeyen kişilerin fotoğrafları arasında farklılıklar olmasına rağmen sanıkların nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflarını gerektiği gibi kontrol etmediği, sanıkların taktığı şapka ve gözlüğü çıkarttırmadan işlem işlemlerini yaparak taşınmazların usulsuz bir şekilde devrini sağladığı tespit edilmiştir." denildi.

- İstinaf başvurusu reddedildi

Ceza alan sanıklar avukatları aracılığıyla Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti.

Sanık Ali Çeltik'in usulüne uygun yapılan iletişimin tespiti kararı doğrultusunda elde edilen telefon görüşme kayıtlarının dosyaya konu somut olay ve olgularla örtüştüğüne işaret edilen kararda, olaydan önce de birlikte emlak alım sayım iş yapan sanıklar Ali Çeltik ve Uğur Uysal'ın diğer sanık Yunus Özdemir ile belirli bir plan dahilinde iştirak iradesiyle hareket ettiklerine dair ilk derece mahkemesinin kabul ve uygulamasında herhangi bir yasaya aykırılığın bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, dolandırıcılık olayıyla ilgili sahte nüfus cüzdanları ele geçirilememiş olsa da mağdurların yarı yarıya ortak oldukları suça konu iki taşınmaz hakkında sahte belge ve imza atılmak suretiyle sahte tapu kayıtları oluşturulması, her iki katılana yönelik dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirilmiş olması nedeniyle resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen cezaların isabetli olduğu kaydedildi.

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