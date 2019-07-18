Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı

- Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı - Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Kuveyt'in çe

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Milli ve özgün tasarımla üretilen Bayraktar TB2 SİHA, Türk havacılık tarihinde yine bir ilke imza atarak kendisine ait olan 24 saat 34 dakikalık havada kalma rekorunu 27 saat 3 dakikaya çıkardı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı.

Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt’te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı.


- Kuveyt’in çevresini 4 kez katetmiş oldu


Bayraktar TB2 SİHA, askeri heyetlerin huzurunda ortalama 17 bin feet irtifada kalarak gerçekleştirdiği tarihi uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Kum fırtınası, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen tarihi uçuş, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 20.08’te yapılan başarılı inişle tamamlandı.

Bayraktar TB2 SİHA, 2014’te 24 saat 34 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinde en uzun havada kalış süresine sahip milli hava aracı unvanını almıştı.

Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgâr ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen uçuşlar başarıyla yapıldı. Milli SİHA, tarihi uçuş sırasında 4 bin kilometre menzil katetti. Böylece Bayraktar TB2, rekor uçuş süresinde kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt’in çevresini 4 kez katetmiş oldu.

- 110 bin uçuş saatini tamamladı


Bayraktar TB2 SİHA halen devan eden Pençe Harekâtı ile Ege ve Doğu Akdeniz’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kritik önemdeki görevlerde rol alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel görevlere devam eden Bayraktar TB2 SİHA’lar 110 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı.

Kuveyt Devleti tarafından demo uçuşu için davet edilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın bu alandaki en iyi ülkeleriyle yarışıyor. Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk gelişmiş hava aracı olan milli SİHA, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna’ya sonrasında ise Katar’a ihraç edildi. Milli SİHA ile yakından ilgilenen başka ülkelerle de görüşmeler sürüyor.


- 2014 yılında TSK envanterine girdi


Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde toplam 86 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor.

Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkati çekiyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA’sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan milli SİHA, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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